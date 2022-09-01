İngiltere'de artan enerji faturaları nedeniyle 'çocuk ölümleri ve uzun vadeli gelişim sorunları artabilir'

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İngiltere'de sağlık uzmanları, enerji fiyatlarının artması nedeniyle bu kış birçok hanede ısınma sorununun yaşanacağı ve ölümlerin meydana gelebileceği uyarısında bulundu. Uzmanlar, "Soğuk konutlar nedeniyle çocukların akciğerleri ve beyin gelişimi de zarar görebilir" diyor.

İngiliz Guardian gazetesindeki haberde, Londra'daki UCL Üniversitesi Sağlık Eşitliği Enstitüsü Direktörü Michael Marmot ve Liverpool Alder Hey Çocuk Hastanesi solunum uzmanı Profesör Ian Sinha'nın çalışmalarına yer verilerek, soğuk nedeniyle çocuklarda solunum yolu hastalıklarının artacağı ve bunların uzun vadeli sonuçları olacağı belirtiliyor.

Sinha, soğuk konutlar nedeniyle bu kış çocuk ölümleri olacağından "hiç şüphesi olmadığını" ancak soğuk nedeniyle akciğerleri zarar gören kaç çocuğun yetişkinlikte kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), amfizem ve bronşitle karşılaşacağını öngöremediklerini söyledi.

İngiltere'de yoksulluk üzerine araştırma yapan Resolution Foundation adlı düşünce kuruluşu, İngiltere'nin son 100 yılın en derin yaşam standardı sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirtiyor. Kuruluş, tipik bir hanenin 2 yıl içinde reel olarak 3 bin sterlin (yaklaşık 63 bin 300 TL) gelir kaybına uğrayacağını, enflasyonun yüzde 15'e ulaşacağını ve geçim krizinin 2024'e kadar süreceğini öngörüyor.

Kuruluşun raporunda, 3 milyon kişinin daha mutlak yoksulluğa itileceği ve göreceli çocuk yoksulluğunun 1990'lardaki zirveden bu yana en yüksek seviyeye ulaşacağı ve yaşam standartları için "dehşet verici" bir görünüm ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

İngiltere'de elektrik ve gaz faturaları yüzde 80 artışla tipik bir hane için 1 Ekim'den itibaren yıllık 3 bin 549 sterline (yaklaşık 7 bin 500 TL) artmış olacak.

Mali sıkıntı yaşayan ailelerin faturalardan kısmak amacıyla konutlarını yeterince ısıtamayacağı uyarısı yapılıyor.

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'Ölümler artacak'

Pediatrik Solunum Derneği Başkanı Dr. Simon Langton-Hewer, "Evlerini ısıtmakta zorlanan bazı ailelerde çocuk ölümleri artacaktır" dedi.

İngiltere'de Ocak 2023 itibarıyla 45 milyon kişinin yakıt yoksulluğu ile karşı karşıya kalacağı tahmin ediliyor. Sağlık uzmanları Marmot ve Sinha, çocukların akciğer hasarı ve beyin gelişimini etkileyecek "toksik stres" ile karşılaşacağını ve ısınamayan evlerde eğitim eşitsizliklerinin de derinleşmesiyle "milyonlarca çocuğun gelişiminin bozulacağını" belirtiyor.

Soğuk nedeniyle tüm yaş gruplarında ölümlerin artacağı uyarısında bulunuyorlar.

Halk sağlığı eşitsizlikleri konusunda dünyanın önde gelen uzmanlarından biri olan Marmot, "21. yüzyılda Britanya'da bu kadar çok insanın yakıt güvencesinden yoksun olması kabul edilemez" dedi ve ekledi:

"Hükümetin derhal harekete geçmesi gerekiyor. Binlerce insanın hayatını kaybetmesine ve milyonlarca çocuğun gelişiminin sekteye uğramasına neden olacak ve hayat boyu sürecek eşitsizliklere yol açacak önemli bir insani krizle karşı karşıya olduğumuz açık."

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'da çocukluk döneminde ortaya çıkan yeni astım vakalarının yüzde 15'ine rutubetin yol açtığı ve astımlı çocuklar için, oda sıcaklığının 9 derecenin altına düştüğü her derece ile akciğer fonksiyonlarının kötüleştiği tespitinde bulunuyor.

Newcastle Üniversitesi'nde halk sağlığı uzmanı Profesör Clare Bambra, hayat pahalılığı krizinin "potansiyel olarak pandemiyi aşan" bir halk sağlığı krizi olma yolunda ilerlediğini söyledi. Bambra, artan yakıt yoksulluğunun etkilerinin, daha yaşlı nüfus ve daha yüksek yoksulluk oranları nedeniyle özellikle ülkenin kuzeyinde hissedileceğini vurguladı.

Marmot yakıt yoksulluğunun sağlık üzerindeki etkilerini şöyle açıklıyor: "Sürekli olarak geçim derdine düşersek, bu durum vücudumuzu zorlar, stresin artmasına, kalp ve kan damarlarının etkilenmesine ve bağışıklık sistemimizin bozulmasına neden olur. Böylesi bir yaşam binlerce insanın daha erken ölmesi ve çocuklarda akciğer hasarına ek olarak toksik stresin beyin gelişimini kalıcı olarak etkileyebileceği anlamına gelecektir."

Guardian'a konuşan bir hükümet sözcüsü, önümüzdeki haftalarda ve aylarda en çok ihtiyacı olanları hedef alacak şekilde 37 milyar sterlinlik doğrudan destek sağlanacağını ve çocuklara ve gençlere yönelik ruh sağlığı hizmetlerinin genişletilmesi için de 79 milyon sterlin ek bütçe ayrıldığını kaydetti.