İngiltere'de ara seçimler: Muhafazakâr Parti, eski Başbakan Johson'ın seçim bölgesinde az farkla tutundu

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İngiltere’de üç seçim bölgesinde yapılan ve Muhafazakâr Parti iktidarı açısından bir sınav olarak görülen ara seçimlerde İşçi Partisi ve Liberal Demokrat Parti iki seçim bölgesinde kazanırken, Muhafazakârlar eski Başbakan Boris Johnson’ın seçim bölgesindeki oylamayı az farkla önde bitirdi.

İşçi Partisi Kuzey Yorkshire bölgesinde bulunan Selby ve Ainsty seçim bölgesinde önemli bir zafere imza attı . İşti Partili Aday Keir Mather bir önceki seçimde Muhafazakâr Parti lehine oluşan 20.317 oyluk farkı kapatıp, geçerek tarihin en büyük geri dönüşüne imza attı.

25 yaşındaki Keir Mather, aynı zamanda şu andaki İngiltere Parlamentosu’nun en genç üyesi olmaya hak kazandı.

Liberal Demokrat Parti de Somerset bölgesinde yer alan Somerton ve Frome seçim bölgesinde yapılan oylamada 11 binden fazla oyla fark attı.

Ancak Muhafazakâr Parti, sonuçları en büyük merakla beklenen ara seçimi az farkla da olsa kazandı.

Londra’nın kuzeybatısında yer alan ve eski Başbakan Boris Johnson’ın seçim bölgesi olan Uxbridge ve Güney Ruislip’te Muhafazakâr aday Steve Tuckwell kazandı.

Bu bölgede kıran kırana geçen seçimin ardından yapılan ikinci sayımda Muhafazakâr Parti’nin sadece 495 oy farkla kazandığı açıklandı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi burada da kazanmayı umuyordu, ancak parti yenilgiyi yine İşçi Partili Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’ın Ultra Düşük Emisyon Bölgesini (ULEZ) genişletmesini sorumlu tuttu.

İş Dünyasından Sorumlu Gölge Bakan Jonathan Reynolds “Şu anda halk için durum çok zor. Ev kredileri, enerji faturaları. Şimdi bir de potansiyel bir ek masrafın eklenmesiyle zor bir mücadele olacaktı” dedi.

ULEZ kapsamında çevreyi en çok kirleten araçların Londra’nın belirli bölgelerinde kullanılabilmesi için ek ücret ödenmesi gerekiyor. Ağustos ayından itibaren bu bölgenin genişletilmesi planları tepki görmüştü.