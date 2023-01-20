Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

İngiltere'de ambulans çalışanları 10 yeni grev duyurusunda bulundu

İngiltere'de devam eden maaş anlaşmazlıkları nedeniyle ambulans çalışanlarının 10 yeni greve gideceği bildirildi.

Giriş: 20.01.2023 - 17:17 | Güncelleme: ABONE OL
İngiltere'de ambulans çalışanları 10 yeni grev duyurusunda bulundu
İngiltere'de 10 yeni grev duyurusu
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Ambulans çalışanlarını temsil eden Unite isimli sendika, üyeleri 23 Ocak'ta iş bırakmaya hazırlanırken yeni grevlerin duyurusunu yaptı.

Sendika, üyelerinin gelecek haftalarda 10 grev daha düzenleyeceğini belirtirken maaş anlaşmazlıkları konusunda çözüme varılmadığı takdirde ek iş bırakma tehdidinde bulundu.

Sendikanın Genel Sekreteri Sharon Graham, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin Ulusal Sağlık Sistemi'ni (NHS) korumak için harekete geçmek ve anlaşmazlığa çözüm üretmek yerine "utanç verici biçimde ambulans çalışanlarını şeytanlaştırmayı seçtiğini" belirtti.

Unite ulusal yetkilisi Onay Kasab ise maaş anlaşmazlığının çözümünün hükümetin elinde olduğunu kaydederek, anlaşmazlığın uygun müzakerelerle çözülebileceğini bildirdi.

GMB isimli sendika da İngiltere ve Galler'deki 10 binden fazla üyesinin Unite ile aynı tarihlerde grev yapacağını açıklamıştı.

Ayrıca, 6 Şubat'ta ambulans çalışanları, NHS tarihindeki en büyük grev olması beklenen grevde binlerce hemşireye eşlik edecek.

Bu haftanın başlarında öğretmenler, tren makinistleri ve hemşireler de şubat ve mart aylarında düzenlenecek yeni grevlerin duyurusunu yapmıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Satürn'ün neden halkaları var ve bu halkalar nasıl oluştu?
Satürn'ün neden halkaları var ve bu halkalar nasıl oluştu?
AHESEN: Aile hekimliği belge talep merkezlerine dönüştü
AHESEN: Aile hekimliği belge talep merkezlerine dönüştü
Kadınhanı'nda canlı hayvan pazarı kapatıldı
Kadınhanı'nda canlı hayvan pazarı kapatıldı
Samsun'da bir kadın bıçaklı saldırıya uğradı
Samsun'da bir kadın bıçaklı saldırıya uğradı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.