EFL'den yapılan açıklamada, 3 ligde yer alan 71 takıma gönderilen mektupta, 16 Mayıs'tan önce çalışmalara başlanılmaması tavsiyesinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, müsabakaların oynanmasına uygun şartların sağlanması durumunda, sezonun play-off maçlarını da içeren bir takvimle yaklaşık 56 günde tamamlanabileceği aktarıldı.

Liglerin yaz mevsimi içerisinde tamamlanmasının amaçlandığı ve müsabakaların seyircisiz olarak oynanacağının varsayıldığı kaydedildi.