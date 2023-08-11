İngiltere'de 5. kez greve giden pratisyen hekimler, Başbakanlığa yürüdü

Saatlik ücretin 14 sterlinden (yaklaşık 480 lira) 20 sterline (yaklaşık 680 lira) çıkarılmasını talep ettiklerini aktaran Laurenson, "Bize '15 yıldır bekleyin' diyorlar. Bütün hükümetler, bize bu yalanı söyledi. 15 gün grev yaptık, hükümet mesajımızı alana kadar grev yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Laurenson, İngiliz doktorların başka ülkelerde daha iyi maaşlara çalıştığına işaret ederek, "İngiltere'de neden dünyanın en rekabetçi maaşları yok? Neden dünyanın kalanından daha iyi şartlarımız yok? En kaliteli araştırmacıları ve doktorları neden kaybediyoruz?" diye konuştu.