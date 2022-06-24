İngiltere'de 40 yıl sonra ilk kez çocuk felci virüsü görüldü

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İngiltere'nin başkenti Londra'da sağlık yetkilileri yaklaşık 40 yıldır ilk kez olası bir çocuk felci salgını tespit etti.

NPR'de yer alan habere göre, sağlık yetkilileri, doğrudan tespit edilen çocuk felci vakası olmadığını belirtirken, salgını dolaylı bir yoldan keşfettiklerini dile getirdi. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), kanalizasyon suyunda virüsün birden fazla versiyonunu bulduklarını söyledi.

Ajans, genel halk için riskin son derece düşük olduğunu çünkü İngiltere'deki insanların büyük çoğunluğunun çocukluk döneminde çocuk felcine karşı aşılandığını ve bu nedenle enfeksiyona karşı korunduğunu söyledi. Ancak kurum, tam olarak aşılanmamış herkesi hemen bir randevu planlamaya teşvik ediyor.

Kanada'daki Saskatchewan Üniversitesi'nde çocuk felci üzerine çalışan virolog Angela Rasmussen, "Salgın çok küçük gibi görünüyor" diyerek, "Salgın geniş bir ailede olabilir. Bulaşma, henüz aşılanmamış insanların bir araya gelmesiyle ortaya çıkabilir" şeklinde konuştu.

İngiltere'deki bilim insanları, salgının nerede meydana geldiğini ve hala devam edip etmediğini belirlemek için kanalizasyon örneklerinin gözetimini hızla genişletti. UKHSA'ya danışmanlık yapan epidemiyolog Vanessa Saliba yaptığı açıklamada, "Bu iletimin kapsamını daha iyi anlamak için acilen araştırma yapıyoruz" dedi.

Birleşik Krallık'taki son çocuk felci vakasının 1984'te meydana geldiği kaydedildi.

Rasmussen, pandeminin çocuk felcinin birçok ülkede yeniden ortaya çıkma fırsatı verdiğini, çünkü dünya çapında çocukluk aşı programlarını bozduğunu söyledi.

Rasmussen, "En büyük endişem, şu anda programa göre aşılanmamış daha büyük bir nüfusun olduğu gerçeğidir. Bence bu her yerde geçerli. Bunun nedeni SARS-CoV-2 pandemisi" dedi.