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İngiltere'de 12 kadına cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf eden polis görevden alındı, Londra Emniyet Müdürü özür diledi

Londra Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken 20 yıl boyunca 12 kadına en az 49 kez cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf eden polis memuru David Carrick görevden alındı.

Giriş: 17.01.2023 - 15:48 | Güncelleme: ABONE OL

"Seri tecavüzcü" olarak nitelendirilen David Carrick, kurbanlarını korkutmak için görevini kötüye kullandığını da kabul etmişti.

BBC'ye konuşan Londra Emniyet Müdürü Sir Mark Rowley, Carrick'in geçmişte görevden alınması gerektiğini ancak fırsatların kaçırıldığını belirterek kurumu adına özür diledi.

Carrick'in suçlarını itiraf etmesi sonrası maaşı kesilmiş ve Londra Emniyet Müdürlüğü'nde hızlandırılmış "görevi kötüye kullanma süreci" başlatılmıştı.

Süreç kapsamında Carrick bu sabah görevden alındığı oturuma katılmadı, suçlamalara yanıt vermedi.

Oturumda Carrick'i temsil eden bir avukat da olmadı.

PolisReuters

47 yaşındaki Carrick, Parlamento ve Diplomatik Koruma Komutanlığı adlı özel bir birimde görev yapıyor ve silah taşıyordu.

Ekim 2021'de bir kadının şikayetiyle başlayan soruşturma kapsamında Carrik önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Carrick, cinsel saldırı suçlarının çoğunu 2003-2020 yılları arasında, yaşadığı Hertfordshire bölgesinde işledi. Kurbanlarının bazılarıyla Tinder ve Badoo gibi çevrimiçi çöpçatanlık uygulamaları aracılığıyla tanıştı ve görevini onların güvenini kazanmak için kullandı.

David Carrick'in yargılandığı dava, Londra'da Southwark Kraliyet Mahkemesi'nden görülüyor.

Carrick'in cezası 6 Şubat'ta açıklanacak.

Ekim ayında yayımlanan bir rapora göre Londra Emniyet Müdürlüğü'nde yasaları çiğneyen ve görevini kötüye kullanan yüzlerce polis memuru hiçbir ceza almadan işine devam ediyor. Londra Emniyet Müdürlüğü özellikle cinsel istismar, kadın düşmanlığı, ırkçılık ve homofobi gibi suçların cezalandırılması konusunda yetersiz kalıyor.

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