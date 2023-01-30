İngiltere'de 10'uncu faiz artırımı bekleniyor

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İngiltere Merkez Bankası, faizleri 10'uncu kez yükseltmeye hazırlanıyor.

Mali piyasalar, merkez bankasının politika faizini 0.5 puan artırmasını bekliyor. Böylece, yüzde 4'ü bulması beklenen politika faiz oranı, İngiltere'de 2008 finans krizinin ardından en yüksek seviyeyi görmüş olacak.

Ayrıca, muhtemel bir faiz artırımı kararı Aralık 2022'den bu yana ülkedeki 9'uncu faiz artırım kararı olacak.

Ev sahipleri üzerindeki baskıya ek olarak, beklenen oran artışı, Banka yüksek enflasyonu sistemden çıkarmak ile eylemlerinin ekonomik gerilemeyi şiddetlendirme riski arasında hassas bir dengeleyici hareketle karşı karşıya kaldığında da ortaya çıkıyor.

Reuters anketine katılan ekonomistler, bu hafta gerçekleşecek bir faiz artışının ardından, Mart ayında yeni bir faiz artışı yaşanacağını ve politika faizinin İngiltere'de yüzde 4.25'i bulabileceğini söylüyor. İngiltere'de, yılın ilerleyen dönemi için faiz oranı tahmini ise yüzde 4.5 şeklinde yapılıyor.

Ada ülkesi geçen yılın sonunda resesyon kıyısına gelmişti. 2022'de, artan maliyetler ve enerjinin daha pahalı hale gelmesi, tüketici harcamalarını kısmıştı. Ekim ayında yüzde 11'i enflasyon, Aralık ayında yüzde 10'un altına gerilemişti.

Ekonomistler, enflasyonu düşürmenin, merkez bankası üzerindeki faiz artırımı baskısını azaltacağını söylüyor.

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