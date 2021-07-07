Euro 2020'de final için geri sayım başladı. 12 ülkede gerçekleştirilen şampiyonada İngiltere ve Danimarka ilk yarı final maçında kozlarını paylaşıyor. İşte milyonlarca futbolseverin merakla beklediği maçla ilgili ayrıntılar...

İNGİLTERE DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN?

Euro 2020'de İtalya'nın finaldeki rakibi 7 Temmuz Çarşamba günü saat 22:00'de İngiltere Danimarka maçıyla belli olacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

İNGİLTERE DANİMARKA MAÇI CANLI İZLE