İngiltere Futbol Ligi'nin (EFL) internet sitesinden yapılan açıklamada, 3-6 Haziran tarihlerinde futbolcu ve kulüp çalışanları olmak üzere Championship'ten bin 179 kişinin Kovid-19 testinden geçirildiği duyuruldu.

Testler sonucu Championship'te yer alan iki kulüpten iki kişide koronavirüse rastlandığı ifade edildi.

EFL, salgın nedeniyle askıya alınan Championship'in 20 Haziran'da yeniden başlatılmasının hedeflendiğini açıklamıştı.

Öte yandan üçüncü ligde (League One) test yapılan kişilerde pozitif sonuç çıkmadığı belirtilirken dördüncü ligde (League Two) ise bir kişide Kovid-19 tespit edildiği kaydedildi.