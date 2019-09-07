İngiltere, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda Bulgaristan'ı 4-0 mağlup etti!

Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere, 24. dakikada 1-0 öne geçti. Raheem Sterling'in pasını gole çeviren Harry Kane, takımını öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında başka gol olmadı ve İngiltere devre arasında soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Ev sahibi ekip ikinci yarıya da hızlı başladı. 49. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Kane, hem kendisinin hem de takımının 2. golünü attı.

Sterlin ve Kane ikilisi 55. dakikada bir kez daha sahne aldı ancak bu kez golü atan Sterling oldu.

Southagte, 67. dakikada Chelsea'nin genç yıldızı Mason Mount ve 71. dakikada Dortmund'da top koşturan genç futbolcu Jadon Sancho'yu oyuna aldı.

Dakikalar 73'ü gösterdiğinde İngiltere bir penaltı daha kazandı ve topun başına yine Kane geçti. Yıldız futbolcu hata yapmayarak hat-trick'e ulaştı ve skoru 4-0'a getirdi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca İngiltere sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı ve üçte üç yaparak puanını 9'a yükseltti. Bulgaristan ise 2 puanla son sırada kaldı.