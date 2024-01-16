Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler BBC Dünya İngiltere, bugünden itibaren soğuk hava dalgasının etkisine girecek

        İngiltere, bugünden itibaren soğuk hava dalgasının etkisine girecek

        Kuzey Kutbu'ndan gelen soğuk hava dalgası bugünden itibaren hafta boyunca İngiltere'de etkili olacak.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 16.01.2024 - 12:28 Güncelleme: 16.01.2024 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        İngiltere, bugünden itibaren soğuk hava dalgasının etkisine girecek
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBC TÜRKÇE
        BBC TÜRKÇE HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Aberdeenshire BBC

        İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesine bu hafta kar yağdı

        Kuzey Kutbu'ndan gelen soğuk hava dalgası bugünden itibaren hafta boyunca İngiltere’de etkili olacak.

        Meteoroloji Dairesi, İskoçya, Kuzey İrlanda, İngiltere'nin kuzeyi ve Galler'in kuzeyi için buzlanma ve kar uyarısında bulundu.

        Kuzeyden esmeye devam eden rüzgar nedeniyle Birleşik Krallık'ın büyük bölümünde sıcaklıkların sıfırın altında seyretmesi bekleniyor.

        İngiltere’nin kuzey batısı ile İskoçya'da seyahatlerde aksamalar yaşanabilir.

        Ulusal Karayolları Müdürlüğü, İngiltere’nin kuzey batısı için şiddetli hava uyarısında bulundu ve karın Salı günü saat 05.00’ten itibaren yolları tehlikeli hale getirebileceğini bildirdi.

        İskoçya’da da seyahatte aksamalara neden olacak 20 cm civarında kar yağması bekleniyor. Bu nedenle sürücülerden dikkatli olması istendi.

        Ulusal Demiryolları Müdürlüğü (National Rail) de hafta boyunca ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

        Meteoroloji, sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-6 derece altında seyredeceğini söyledi.

        Kuzey İrlanda ile İngiltere’nin kuzeyinde bazı yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı bekleniyor. Ancak iki bölge genelinde de karla karışık yağmurun etkili olacağı düşünülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Motokuryenin ölümünde karar açıklandı!
        Motokuryenin ölümünde karar açıklandı!
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Gol iptali ve penaltılar doğru mu?
        Gol iptali ve penaltılar doğru mu?
        İş yerinde hareketsiz bulundu! Sağlık ekiplerine sordu: "Ben ölmedim mi?"
        İş yerinde hareketsiz bulundu! Sağlık ekiplerine sordu: "Ben ölmedim mi?"
        Sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Diyarbakır'da 23 ton uyuşturucu böyle imha edildi!
        Diyarbakır'da 23 ton uyuşturucu böyle imha edildi!
        'Asrın sapığı' Fritzl serbest kalabilir
        'Asrın sapığı' Fritzl serbest kalabilir
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Nafaka davası devam ediyor: Kendisine sorarsınız
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam
        Netflix'e yüzde 30'a varan zam
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        ABD'de seçim yarışı başladı
        ABD'de seçim yarışı başladı
        Beşiktaş'ın Sanches endişesi!
        Beşiktaş'ın Sanches endişesi!
        23 yılda 616 milyar TL toplandı
        23 yılda 616 milyar TL toplandı
        The Bear ve Succession'a Emmy yağdı
        The Bear ve Succession'a Emmy yağdı
        Bakan Fatih Kacır: Kadın astronotlara ihtiyacımız var
        Bakan Fatih Kacır: Kadın astronotlara ihtiyacımız var
        Habertürk Anasayfa