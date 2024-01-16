İngiltere, bugünden itibaren soğuk hava dalgasının etkisine girecek

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BBC İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesine bu hafta kar yağdı

Kuzey Kutbu'ndan gelen soğuk hava dalgası bugünden itibaren hafta boyunca İngiltere’de etkili olacak.

Meteoroloji Dairesi, İskoçya, Kuzey İrlanda, İngiltere'nin kuzeyi ve Galler'in kuzeyi için buzlanma ve kar uyarısında bulundu.

Kuzeyden esmeye devam eden rüzgar nedeniyle Birleşik Krallık'ın büyük bölümünde sıcaklıkların sıfırın altında seyretmesi bekleniyor.

İngiltere’nin kuzey batısı ile İskoçya'da seyahatlerde aksamalar yaşanabilir.

Ulusal Karayolları Müdürlüğü, İngiltere’nin kuzey batısı için şiddetli hava uyarısında bulundu ve karın Salı günü saat 05.00’ten itibaren yolları tehlikeli hale getirebileceğini bildirdi.

İskoçya’da da seyahatte aksamalara neden olacak 20 cm civarında kar yağması bekleniyor. Bu nedenle sürücülerden dikkatli olması istendi.

Ulusal Demiryolları Müdürlüğü (National Rail) de hafta boyunca ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Meteoroloji, sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-6 derece altında seyredeceğini söyledi.

Kuzey İrlanda ile İngiltere’nin kuzeyinde bazı yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı bekleniyor. Ancak iki bölge genelinde de karla karışık yağmurun etkili olacağı düşünülüyor.