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Grant Shapps Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Belçika, Andora ve Bahamalar'ın güvenli seyahat edilebilecek ülkeler olarak da adlandırılan "14 gün karantinadan muaf tutulan ülkeler listesinden" cumartesi gününden itibaren çıkarılacağını belirtti.

Shapps, paylaşımında Malezya ve Brunei Sultanlığı'nın "14 gün karantinadan muaf tutulan ülkeler listesine" dahil edildiğini aktararak, bu ülkelerden gelecek yolculara karantina uygulanmayacağını duyurdu.