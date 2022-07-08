İngiltere basınının manşetlerinde Johnson'ın istifası

İngiltere basını, Başbakan Boris Johnson'ın Muhafazakâr Parti liderliğinden istifa etmesini manşetlerinden duyururken, Johnson'ın başbakanlık görevini derhal görevi bırakmamasına yöneltilen eleştirilere dikkat çekiliyor.

"Johnson havlu attı" manşetiyle çıkan Times, Johson'ın yenilgiyi kabul ettiğini ve kanlı bir liderlik yarışını tetiklediğini söylüyor. Johnson'ı istifaya çağıran bakanlardan birinin, parti yeni liderini seçene dek ülkenin grevler ve ekonomik kriz döneminde felç olacak bir zombi hükümet tarafından yönetileceğini söylediği belirtiliyor.

Guardian ise, Johnson'ın hala başbakan olarak devam etmesine atfen "(Neredeyse) bitti" manşetini atıyor. Bazı milletvekillerinin Johnson'ın hemen görevi bırakmasını söylediğini vurgulayan gazete, Johnson'ın istifasıyla "İngiliz politikasındaki en bölücü ve çalkantılı dönemlerinden birinin" sonuna gelindiğini vurguluyor.

"Johnson bıraktı, sonuna kadar kafa tuttu" diyen Financial Times da özür dilemeyi reddeden Johnson'ın başbakanlıktan da derhal istifa etmesine yönelik baskılara direndiğini" söylüyor. Gazete, Johnson'ın iktidardaki çalkantılı üç yılını, partisinin kendisine karşı dönmekle suçlayarak sona erdirdiğini ifade ediyor.

Daily Telegraph da üst düzey Muhafazakâr Partililerin "Başbakanın uzun vedasının, İngiltere'yi felç halinde bırakacağından" endişeli olduklarını bildiriyor.

Boris Johnson'ın arkasından, olumlu manşet atan iki gazeteden biri tabloid gazete Daily Express. Gazete "Boris, Britanya'ya özgürlüğünü geri verdin" diyor. Bir diğeri The Sun ise "Brexit için teşekkürler" manşetiyle çıkıyor.