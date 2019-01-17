İngiltere basını: May güvenoyu aldı ama hala Brexit çıkmazında

17 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere basını, Başbakan Theresa May'in güvenoylamasını az farkla kazanmasının ardından vakit kaybetmeden diğer partilere Brexit konusunda izlenecek yöntem için görüşmeler yapmayı teklif ettiğini, ancak hem kendi partisinde hem de muhalefet nezdinde işinin zor olduğunu yazıyor.
Guardian'daki habere göre İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, May anlaşmasız Brexit'i olasılığını tamamen dışlamadan başbakan ile masaya oturmayacağını söyledi.
Gazete, İşçi Partisi'nin Brexit anlaşmasına gümrük birliğinin kabul edilmesi, ortak pazarla yakın bir ilişkinin kurulması ve işçilerle tüketicilerin daha fazla koruyan önlemler alınması durumunda destek verecek.
Ancak, Muhafazakâr Parti'deki Brexit yanlılarının May'e, gümrük birliği konusundaki tutumdan ödün verilmesi halinde partide ciddi bir bölünme, hatta kalıcı bir kopuş yaşanacağı uyarısı yapmasından sonra, Başbakanlık kaynaklarının gümrük birliği konusunda taviz fikrini reddettiklerini söylüyor.
Ayrıca habere göre, İşçi Partisi'nin yanı sıra Liberal Demokratlarve İskoç Ulusal Partisi'nin de anlaşmasız Brexit'in masadan kaldırılmasını istiyor.
Konuyu başyazılarından birinde ele alan Financial Times da "May'in Brexit sürecini düzeltmesi için öncelikle ülkenin çıkarlarını düşünmesi gerektiğini" ve "anlaşmasız Brexit'in yaratacağı kaostan kaçınmak için partiler üstü bir yaklaşımın gerektiğini" söylüyor. Dikkat çeken satırlar şöyle;
May'in bu çabalarından sonuç alamaması ihtimali var. Aslında, milletvekilleri hiçbir şey yapmayarak felaket bir anlaşmasız Brexit'i onaylamış olacaklar. Bu noktada, tüm seçeneklerin tüketildiği yerde ikinci bir referandum kaçınılmaz olarak gündeme gelecek. Bir başka referandumun bölücü olacağına şüphe yok. Hatta bu oylama, ilk referandumdaki AB'den ayrılma iradesini doğrulayabilir. Ancak Westminster'da devam eden çıkmazdansa, halka geri dönmenin zamanı çoktan gelmiş olabilir."
Times ise, başyazısında erken seçim talep eden İşçi Partisi'ne yükleniyor. Hiçbir partinin erken seçimi tek başına iktidar olabilecek çoğunlukla kazanacakmış gibi görünmediğini söyleyen gazete, bu parlamentoda geliştirilecek bir Brexit planından başka çare olmadığını söylüyor. Gazete bu da olmazsa, iki seçenek kalacağını söylüyor;
"Bunlardan biri anlaşmasız Brexit, diğeri ise yeniden referanduma gitmek. İngiliz siyasetinde son üç yıldır çok fazla konuşuldu ama çok az liderlik gösterildi. Yüksek kalibreli bir muhalefet bu anı kullanabilir ve ülkenin gideceği yönü şekillendirebilirdi. Corbyn bunun yerine, olsa bile hiçbir şeyi çözmeyecek bir erken seçim talep ederek herkesin zamanını harcadı."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!