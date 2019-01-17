İngiltere Basını: Başbakan May, tarihi yenilgiyle karşı karşıya

İngiltere basını, Başbakan Theresa May'in Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) süreciyle ilgili Brüksel ile yaptığı anlaşmanın bugün parlamentoda yapılacak oylamada ağır bir yenilgiye uğrayacağını yazıyor.

Gazeteler, parlamentoda beklenen yenilginin ardından, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn'in bir güvensizlik oylaması çağrısında bulunacağını belirtiyor.

"May Brexit oylamasında ezici bir yenilgiyle karşı karşıya" manşetiyle çıkan Guardian, gazetenin analizine göre yenilginin 200 milletvekilinden fazla farkla olacağını söylüyor.

İşçi Partisi kaynaklarının da önemli bir oy farkının, Corby'nin hemen bu gece bir güvensizlik oylaması çağrısında bulunmasını beraberinde getireceğini söylüyor.

Guardian, Muhafazakâr milletvekillerinin Corbyn'in güvensizlik oylaması çağrısına destek vermeyeceği için, İşçi Partisi liderinin ağırlığını ikinci bir Brexit referandumundan yana koyması için büyük bir baskı altına gireceğini yazıyor.

May'in fotoğrafının üzerindeki "Müttefiki de yok, zamanı da" manşetiyle çıkan Daily Telegraph da, kabine üyelerinin May'in oylamayı ağır bir farkla kaybetmesi durumunda istifa etmeye zorlanabileceğini söylediğini aktarıyor.

Gazete, yapılan değişiklik önerilerine göre Türkiye saatiyle 22:30 veya 00:30 arasında yapılacak oylamanın hemen ardından, May'in hemen çıkıp, bir sonraki adımının ne olacağını açıklamasının beklendiğini belirtiyor.

'1924'ten bu yanaki en büyük yenilgi'

Daily Telegraph'ın yaptığı milletvekili hesabına göre de Theresa May bugün, 1924'ten bu yana bir İngiltere Başbakanı'nın parlamentoda yaşadığı en ağır yenilgiyi tatmak üzere.

"Muhafazakâr Avrupa Birliği karşıtı milletvekilleri May'i Brexit anlaşması oylamasında bir aşağılanmayla tehdit ediyor" başlığını atan Financial Times, May'in son dakikaya kadar anlaşmaya destek aradığını, ancak bu çabaların boşa çıkmış gibi göründüğünü kaydediyor.

Financial Times, May'in büyük olasılıkla yaşayacağı yenilginin hemen ardından, Brüksel'e gidip, anlaşmada öngörülen İrlanda sınırındaki "backstop" uygulamasının geçici olacağına yönelik, hukuki açıdan daha bağlayıcı bir taviz almaya çalışacağını söyleyeceğini belirtiyor.

"May tarihi bir yenilgiye hazırlanıyor" manşetiyle çıkan Times da May'in anlaşmaya destek ve ikinci kez bakılmasını istediği toplantıya Muhafazakâr milletvekillerinin sadece yarısının geldiğini yazıyor.

Gazete, anlaşmaya destek vereceğini söyleyen bir milletvekilinin May'in sunumunda, aylardın dile getirdiği argümanları tekrarladığını belirtiyor.

Gazeteye konuşan bir üst düzey hükümet yetkilisi, 180 oy farklı bir yenilgi beklediklerini Kabul ediyor ancak başbakanın istifa etme ya da erken seçim çağrısı yapma gibi bir niyeti olmadığını vurguluyor. May'in oylamadan sonra kısa bir konuşma yapacağını belirten kaynak, Başbakan'ın ilerleyen günlerde kapsamlı bir açıklama yapacağını söylüyor ve "Birçok şey Brüksel'in nasıl bir tepki vereceğine bağlı" diyor.