İngiltere Başbakanı Truss ateş altında

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İngiliz Daily Star, Truss'un bir fotoğrafının yanına, bir marulu koyarak canlı yayın açtı. İlk 5 saatte 50 binden fazla beğeni toplayan yayın hakkındaki paylaşımda "Hangisi daha uzun süre dayanır?" diye soruldu. Gazetenin bu anket ve canlı yayındaki ilhamı ise The Economist dergisi oldu. Economist dergisi bu hafta yayınlanan "Iceberg Lady" başlıklı haberde Truss'ı "marulun raf ömrüne sahip" olarak nitelendirmişti.

ATEŞ ALTINDAYDI Truss'un siyasi rol modeli, 1980'lerin başbakanı Margaret Thatcher, yaygın olarak Demir Leydi olarak biliniyordu. Ancak daha görevinin 38 gününde yaşanan krizler sonrası Truss, göreve getirdiği Maliye Bakanı'nı görevden almak zorunda kalmıştı. İkili, İngiltere Merkez Bankası'nı tahvil piyasasına müdahale etmeye zorlayan ve tartışmaya sevk eden ekonomik paketi tersine çevirmek için artan bir baskı altındaydı.



TRUSS'IN AÇIKLAMALARI İngiliz hükümeti, 23 Eylül’de ülkede toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi indirimlerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklamıştı. Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği yönündeki beklentileri artırarak sterlinin sert değer kayıpları yaşamasına neden olmuştu. Ekonomik planlara yönelik sert eleştirilerin ardından hükümet, yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırma planından vazgeçmişti. Tepkiler sonrası İngiltere Başbakanı Liz Truss hükümetinde Maliye Bakanı olan Kwasi Kwarteng'in görevinden alındığı bildirilmişti. Kwarteng, Twitter'dan paylaştığı ve Liz Truss'a hitaben yazdığı mektubunda, görevinden alındığını doğrulamıştı. 38 gün görevde kalan Kwarteng, "İngiltere'de 1970'ten bu yana en kısa süre görev yapan Maliye Bakanı" olmuştu. Kwarteng'in yerine Jeremy Hunt'ın İngiltere'nin yeni Maliye Bakanı olduğu bildirilmiş, böylelikle, Jeremy Hunt, İngiltere'de 1 yılda göreve gelen dördüncü Maliye Bakanı olmuştu. * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.