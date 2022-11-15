İngiltere Başbakanı Sunak'tan G20 Zirvesi'nde Rusya'ya çağrı: Ukrayna'dan çıkın ve bu barbarca savaşı durdurun
Ev sahibi Endonezya’nın Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Rusya’yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un temsil ettiği toplantıda, “Savaş durmazsa, dünya yol almakta zorlanacak” derken İngiltetre Başbakanı Rishi Sunak, Rusya’yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un temsil ettiği zirvede Moskova’ya “Ukrayna’dan çıkması ve bu barbarca savaşı durdurması” çağrısı yaptı.
Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülkeyle Avrupa Birliği'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu’ndan oluşan G20 grubunun liderlerinin Endonezya'nın Bali adasındaki zirvesi başladı. Zirveye Ukrayna’daki savaş damga vurdu.
Ev sahibi Endonezya’nın Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Rusya’yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un temsil ettiği toplantıda, “Savaş durmazsa, dünya yol almakta zorlanacak” dedi.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ise Rusya'ya “Ukrayna’dan çıkın ve bu barbarca savaşı durdurun” diye seslendi.
Sunak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in zirveye gelmemesini eleştirerek “Gelseydi, belki işleri yoluna koymaya başlayabilirdik” dedi.
İngiltere, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline en sert tepki veren ülkeler arasında yer alıyor. Zirvede ilk kez bir İngiltere Başbakanı, işgalin başlamasından bu yana üst düzey bir Rus yetkiliyle yüz yüze geldi.
Liderlere video bağlantısıyla hitap eden Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ise “Rusya’nın bu yıkıcı savaşı durdurulmalı. Bu mümkün. Böylece binlerce insanın hayatı kurtarılabilir” diye konuştu.
Zelenskiy konuşmasında barışın yeniden tesis edilmesi ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini istedi.
'Radyoaktif bulutlar belki AB topraklarına belki Türkiye'ye gidecek'
Rusya’yı nükleer şantaj yapmakla suçlayan Zelenskiy şöyle devam etti:
“Kimsenin dünyayı bir radyoaktif felaketle tehdit etme hakkı yok. Ancak Rusya, tüm dünyanın gözleri önünde Zaporijya nükleer santralini her an patlayabilecek bir bombaya dönüştürdü. Radyasyon bulutu nereye gidecek? Belki AB topraklarına belki de Türkiye’ye ye Orta Doğu’ya.”
Ukrayna lideri konuşmasında Rusya’nın bu santraldeki askerlerini derhal çekerek sorumluluğu Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ve Ukrayna personeline devretmesi gerektiğini söyledi.
Zelenskiy: 3. Minsk olmayacak
Zelenskiy konuşmasında Ukrayna’nın doğusundaki Donbas için ateşkes koşullarını düzenleyen ve başarısızlıkla sonuçlanan ilk iki Minsk anlaşmasına gönderme yaparak “Rusya’nın hemen bozacağı üçüncü bir Minsk olmayacak. Rusya’nın bekleyip yeniden yığınak yapmasına ve yeni bir terör ve istikrarsızlık yaratmasına izin vermeyeceğiz” dedi.
RIA Novosti ajansına göre Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Zelenskiy’in sözlerini “Kiev, barış görüşmeleriyle ilgilenmiyor” diye yorumladı.
Yarın sona erecek zirvenin sonunda yayımlanacak bildiride birçok ülkenin Ukrayna’nın işgalinin sert bir dille kınandığı bildiriye onay vermesi bekleniyor.
Reuters ajansının ulaştığı taslak bildiride “savaşın insanların yaşamı üzerindeki ağır etkilerinin yanı sıra küresel ekonomideki kırılganlıkları artırdığı” belirtiliyor.
Erdoğan-Biden görüşmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün zirvede bir konuşma yapacak.
Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile G20 Zirvesi'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede ticaret ve güvenlik konuları başta olmak üzere iki ülke ilişkileri ele alındı. ABD Başkanı Biden, İstanbul’da Pazar günü İstiklal Caddesi'ndeki düzenlenen saldırıda yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti.
Bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede Biden, Rusya-Ukrayna arasında tahıl koridorunda yaşanan sorunun çözülmesi ve sevkiyatın yeniden başlamasınına yönelik çabaları nedeniyle Erdoğan’a teşekkür etti. Türkiye ile ABD arasında F-16 sürecine yönetim olarak desteklerinin süreceğini belirten ABD Başkanı Biden, İsveç’in NATO üyeliği sürecinde Türkiye’nin önemli bir aktör olduğunu da ifade etti.
ABD'den ise henüz görüşmeyle ilgili bir açıklama yapılmadı.
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İngiltere Başbakanı Sunak'tan G20 Zirvesi'nde Rusya'ya çağrı: Ukrayna'dan çıkın ve bu barbarca savaşı durdurun/ingiltere-basbakani-sunak-tan-g20-zirvesi-nde-rusya-ya-cagri-ukrayna-dan-cikin-ve-bu-barbarca-savasi-3538803
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