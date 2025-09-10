İngiltere Başbakanı Starmer, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Starmer ve Rutte, Londra'da bir araya geldi.

İkili, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısını görüşürken, Starmer, İngiltere'nin bu olayı kınadığını ve bölgede tansiyonu artıracak hamlelerden kaçınılması gerektiğini belirtti.

AA'nın haberine göre; Rusya-Ukrayna Savaşı'nı da ele alan Rutte ve Starmer, Ukrayna'nın yeterli askeri yardımı alması konusunda fikirlerini beyan etti.

Rutte ve Starmer, müttefiklerin Ukrayna'ya verdiği destekten duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

ABD'nin Gönüllüler Koalisyonuna entegre olması çalışmalarının doğru yolda gittiği konusunda görüşlerini paylaşan ikili, Rusya'yı müzakere masasına oturtmak için baskının sürmesi konusunda da görüş birliğine vardı.

Rutte, İngiltere ile Norveç arasında yapılan askeri gemi anlaşmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Starmer da bu anlaşmanın Avrupa-Atlantik güvenliğini ciddi ölçüde artıracağını söyledi.