İngiltere Başbakanı May: Cemal Kaşıkçı cinayeti için hesap verilmeli

27 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere Başbakanı Theresa May, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti için "hesap verilmesini" istedi; Suudi Arabistan'ın ölümü detaylı şekilde ve uluslararası hukuka uygun olarak incelemesi çağrısı yaptı.
İngiltere Parlamentosu'nda konuşan May, "Bu korkunç cinayetin hesabının kanun önünde verilnesini istiyoruz. Suudi Arabistan'ın uluslararası ve ulusal hukukun bird aha ihlâl edilmemesi için gerekli adımları atmasını umuyoruz" dedi:
"Bu soruşturmayı açık şekilde yakından takip ediyoruz. Uluslararası alanda kabul edilmiş hukuki standartlara uygun olarak ilerlemesini umuyoruz."
Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Agnes Callamard'ın, uzun süren çalışmasının sonunda geçen hafta yayımladığı raporda, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden Suudi Arabistan'ın sorumlu olduğu belirtilmişti. Raporda, üst düzey bazı Suudi yetkililer hakkında soruşturma açılması gerektiği vurgulandı. Bu yetkililer arasında Veliaht Prens Muhammed bin Selman da var.
Callamard, Kaşıkçı'nın öldürülmesini "uluslararası bir cinayet" olarak niteledi.
Adli tıp verilerinin de incelendiği raporda, "Kaşıkçı kasıtlı ve önceden planlanmış bir şekilde öldürülerek yargısız infaza kurban gitti. Suudi Arabistan devletinin uluslararası insan hakları hukuku kapsamında sorumluluğu bulunuyor" ifadesi yer alıyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Twitter'da paylaştığı mesajında BM'nin sorumluların hesap vermesi yönündeki tavsiyelerini "şiddetle desteklediklerini" belirtmişti.
BM Özel Raportörü Agnes Callamard, masumiyetini ispat edene dek, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a ekonomik yaptırımlar uygulanmasını tavsiye etti. Tavsiyelerinin başında da Muhammed bin Selman'ın yurt dışındaki mal varlıklarının dondurulması geliyor.
Callamard ayrıca Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da süren ve 11 kişinin yargılandığı davanın da, şu ana kadar uluslararası standartlardan uzak olduğunu ve mevcut haliyle bu davanın son bulması gerektiğini söyledi.
S.Arabistan'da Kaşıkçı cinayeti davası başladı: 5'i idam istemiyle 11 şüpheli yargılanıyor
59 yaşındaki Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.
BM raporunda, Türkiye'nin ve bazı ülkelerin yürüttüğü soruşturmalara istinaden Kaşıkçı'nın sakinleştirici enjekte edildikten sonra plastik torba ile boğulduğuna ilişkin istihbarat bilgilerinin ve kayıtların değerlendirildiği belirtildi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise raporun güvenilirliğini sorguladı.
Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Yeni bir şey yok… İnsan Hakları Konseyi'ndeki raportör bağlayıcılığı olmayan raporunda halihazırda yayımlanmış ve medyada paylaşılmış olanları tekrarlıyor" dedi.
Cubeyr raporun, "güvenilirliğini sorgulatan açıkça çelişkiler ve temelsiz suçlamalar barındırdığını" da söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!