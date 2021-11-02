Johnson'un büyük büyükannesi İstanbul'da köle olarak satılmış!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un ablası, gazeteci Rachel Johnson, The Times gazetesi için kaleme aldığı yazıda büyükanneleriyle ilgili şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.
Rachel Johnson, büyük büyükannelerinin 1800'lü yıllarda henüz 13 yaşındayken İstanbul'da babası tarafından zengin bir tüccara satıldığını söyledi.
Johnson dedesinin babaannesi olan Hanife Feride ile ilgili öğrendiklerini şöyle anlattı;
"Hanife Feride, 1800’lü yılların ikinci yarısında Rusların Kafkasya’da Çerkeslere uyguladığı sürgün nedeniyle İstanbul’a göç etmiş. Büyük büyükannemiz Hanife Feride beyaz köleliğin kurbanı olmuş ve henüz 13 yaşındayken İstanbul’da babası tarafından zengin bir tüccar olan 43 yaşındaki Ahmed Hamdi’ye satılmış"
"TORUNU DÜNYA LİDERİ BİR POLİTİKACI DOĞURDU"
Kanal 5'in "1000 Yıllık Esaret" adlı programında bu gerçeği öğrendiğini belirten Johnson, "Bu gerçeği öğrendikten sonra belgesel ekibi benim ağlamamı bekledi" dedi.
Johnson sözlerini şöyle sürdürdü;
"Ama ben bu beyaz kölelik olayından dolayı üzgün değil sadece çok düşünceliydim. Çünkü Hanife Feride’nin babasının takdir ettiği bir tüccarla evlenmesinin, ona Karadeniz kıyısındaki fakir bir köyde kalmasından çok daha iyi bir hayat şansı vermiş olabileceğini düşündüm.
Yani Karadeniz kıyısında fakir bir köyde kalmadıkları için nasıl ağlayabilirim ki? Torunu dünya lideri olan gelecekteki bir politikacıyı doğurdu."
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