İngiltere Başbakanı Johnson parlamentoda son kez konuştu

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından parlamentoda son kez konuştu.

Johnson, parlamentoya veda ettiği konuşmasında yerini alacak yeni başbakana bazı tavsiyeler verdi.

İngiltere'yi Avrupa Birliğinden çıkış ve Kovid-19 süreçlerinde yönetmek ve Rusya'nın işgaline karşı Ukrayna'yı desteklemek gibi kendi dönemindeki icraatlarını "başarı" şeklinde niteleyerek öven Johnson, "Görev şimdilik büyük ölçüde tamamlandı." dedi.

Johnson, Terminatör filminden "Hasta la vista baby!" yani "Görüşürüz bebeğim!" sözüyle parlamentoya veda etti.

Boris Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.

İngiltere'de Boris Johnson'ın Muhafazakar Parti liderliği ve başbakanlıktan istifasının ardından parti içinde süren seçimlerde sona gelindi. Liderlik yarışında son iki finalist eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Dışişleri Bakanı Liz Truss oldu. Tüm Muhafazakar Parti üyelerinin oylarıyla seçilecek lider, 5 Eylül'de belli olacak.

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