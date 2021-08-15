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Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Johnson, Stoltenberg ve Guterres'le yaptığı görüşmelerde, gelecek aylarda aşırılık yanlısı tehdidin üstesinden gelmek ve Afganistan'daki acil insani durumu ele almak için uluslararası toplumun koordineli ve uyumlu şekilde çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Johnson, ayrıca yeni bir Afgan hükümetinin tanınmasının tek taraflı değil, ortak bir temelde gerçekleşmesinin önemini vurgulayarak, NATO'nun Kuzey Atlantik Konseyi ve BM Güvenlik Konseyi'nin, bu konularda üst düzey uluslararası görüşmelere olanak sağlamak için mümkün olan en kısa sürede toplantıların yapılması çağrısında bulundu.