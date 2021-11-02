Johnson: Başarısız olursak bizi affetmezler!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda zamanın çoktan aşıldığını, "gece yarısına 1 dakika kaldığını" ifade ederek somut adımlar atılmaması durumunda gelecek nesillerin mevcut liderleri affetmeyeceğini söyledi.
Johnson, İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen 26'ncı BM İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) yaptığı konuşmada, dünya liderlerine kömürü aşamalı olarak bırakma ve elektrikli araçlara geçişi hızlandırma çağrısı yaptı.
Ormanların kesilmesinin durdurulmasını da isteyen Johnson, iklim konusunda gelişmekte olan ülkelerin desteklenmesinde somut adımlar atılması gerektiğini söyledi.
İngiltere'nin Uluslararası İklim Finansmanı taahhüdünü 2019'da iki kat artırarak 11,6 milyar sterline çıkaran Johnson, konferansta 1 milyar sterlinlik bir artış sözü verdi.
Johnson, iklim değişikliğinin olası etkileri konusunda karanlık bir tablo çizdi ve "Bunun bir film olmaması ve kıyamet cihazının gerçek olması bir trajedi." değerlendirmesinde bulundu.
"NET TAAHHÜTLER VE SOMUT ZAMAN ÇİZELGELERİNE İHTİYACIMIZ VAR"
İklim değişikliği konusunda uyarıda bulunan Johnson, "İnsanlık iklim değişikliği konusunda zamanını çoktan aştı. Gece yarısına 1 dakika kaldı ve şimdi harekete geçmemiz gerekiyor. Bugün iklim değişikliği konusunda ciddi olmazsak yarın çocuklarımız için çok geç olacak." dedi.
Kömür, arabalar, nakit destek ve ağaçlar konusunda konuşma ve tartışmayı bırakıp eyleme geçilmesini isteyen Johnson, "Anlamlı olsalar da umutlar, hedefler ve istekler değil, değişim için net taahhütler ve somut zaman çizelgelerine ihtiyacımız var. İklim değişikliği konusunda gerçekçi olmamız gerekiyor ve dünyanın bunun ne zaman olacağını bilmesi gerekiyor." diye konuştu.
"BAŞARISIZ OLURSAK BİZİ AFFETMEZLER"
Johnson, gençlerin COP26'yı hararetle izleyeceğini, bu yüzden dünya liderlerinin işleri kötüleştirme zamanı olmadığını belirtti.
Liderlerin yaş ortalamasının 60 olduğunu ancak en kötü iklim etkileriyle karşı karşıya kalacak olanların henüz doğmadığını vurgulayan Johnson, "Başarısız olursak bizi affetmezler." değerlendirmesinde bulundu.
Johnson'ın ev sahipliği yaptığı konferansta, küresel sıcaklık artışının 1,5 derece ile sınırlandırılması konusunda anlaşmaya varılması bekleniyor. 2 hafta sürecek müzakereler neticesinde alınacak kararlar bağlayıcı olacak.
Mevcut durumda küresel sıcaklıkların 2,7 dereceye kadar yükselmesi öngörülürken, bilim insanları, 2015 Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen hedeflere ulaşmak için emisyonların 2030 yılına kadar yarıya indirilmesi gerektiğini belirtiyor.
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