İngiltere Başbakanı Johnson, hastanede gözlem altında kalacak

06 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaptıktan 10 gün sonra hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bir süre daha gözlem altında kalacağı ve bu sırada görevine devam edeceği bildirildi.
Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, devam eden koronavirüs semptomları nedeniyle dün akşam hastaneye kaldırılan Başbakan Boris Johnson'ın moralinin yerinde olduğu belirtildi.
Johnson'ın hastanede rahat bir gece geçirdiği ve bir süre daha gözlem altında kalacağı kaydedilen açıklamada, Başbakan'ın bu sırada görevini sürdüreceği de açıklandı.
Başbakanlık, Johnson'ın ambulansla değil özel otomobille hastaneye gittiğini ve durumunun acil olmadığını da bildirdi.
- "Rutin testler için hastaneye gittim"
55 yaşındaki Johnson da sosyal medya hesabından, "Dün gece, doktorumun tavsiyesi üzerine, hala koronavirüs semptomları göstermem nedeniyle bazı rutin testler için hastaneye gittim. Bu virüsle mücadele etmek ve herkesi güvende tutmak için çalışırken, moralim yerinde ve ekibimle de iletişim halindeyim." açıklamasını yaptı.
- Oksijen tedavisi uygulandığı iddia edildi
İngiliz basını ise Londra'daki St Thomas Hastanesine kaldırılan Johnson'a oksijen tedavisi uygulandığını yazdı. Haberlerde, Başbakan'da halen öksürük ve ateş görüldüğü ve ne zaman taburcu edileceğinin bilinmediği de ifade edildi.
- Görüntüsü dikkati çekmişti
Ateş ve öksürük belirtileri gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan testi pozitif çıkmıştı. O tarihten beri kendini izole eden Başbakan Johnson, 3 Nisan'da yayımladığı videoda, "Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor." demişti.
Johnson'ın bu videosuyla 2 Nisan akşamı sağlık çalışanlarını alkışlaması sırasında çekilen görüntüsünde hastalığın üzerinde yol açtığı etki dikkati çekmişti.
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