İngiltere Başbakanı Johnson, geçen yıl koronavirüs kısıtlamalarını delmekle suçlanıyor

İngiltere'de hükümetin geçen yıl getirilen katı koronavirüs önlemlerine uymadığı iddialarına bir yenisi eklendi. Bu sefer İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bu kuralları ihlal ettiği öne sürülüyor.

Johnson'ın geçen yıl farklı hanehalklarının buluşmasının yasak olduğu bir dönemde iki iş arkadaşı ile Noel eğlencesi için bir araya geldiği iddia edildi.

Sunday Mirror'ın yayınladığı fotoğrafa göre Johnson, Başbakanlık Konutu'nda iki meslektaşıyla beraber yan yana oturarak online Noel soru yarışması düzenledi.

Fotoğrafın 15 Aralık'ta çekildiği iddia ediliyor; o dönem İngiltere hükümeti çok sıkı kapatma kuralları ilan etmiş, herkesten Noel ve yılbaşı partilerini iptal etmesini istemişti.

Başbakanlık yaptığı açıklamada Johnson'ın eğlence amaçlı düzenlenen yarışmaya kısa süreliğine çalışanlarına teşekkür etmek için katıldığını belirtti.

İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner ise Johnson'ın ülkeyi yönetmeye 'uygun olmadığını' dile getirdi.

Geçen yıl Noel döneminde biri Başbakanlık Konutu'nda olmak üzere üç adet kutlamanın gerçekleştirildiği gerekçesiyle hükümet bir soruşturma başlattı.

'Yakın çalışma arkadaşları'

Fotoğrafta Johnson'ın meslektaşlarıyla beraber Başbakanlık Konutu'ndaki bir kütüphanede oturduğu görülüyor.

Sunday Mirror'a konuşan bir kaynak, çalışanların bir bilgisayar etrafında kalabalık bir şekilde oturduğunu, alkol içerek eğlendiğini söyledi.

Başbakanlık bu eğlencenin online düzenlendiğini öne sürse de bazı grupların bir odada kalabalık bir şekilde bir araya geldiği belirtiliyor.

Geçen yılki kurallara göre Londra'da içerideki mekanlarda başka evlerden insanların bir araya gelmesi yasaklanmış, dışarıda ise en fazla altı kişinin buluşmasına izin verilmişti.

BBC'ye konuşan bir Başbakanlık kaynağı ise fotoğrafta görülen iki kişinin Johnson'ın yakın çalışma arkadaşları olduğunu ve Başbakan'a teknoloji konusunda yardımcı olduğunu aktardı.

İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner ise Johnson'ı 'herkese başka kendine başka' kurallar uygulamakla suçluyor.

Johnson'ın partisi olan Muhafazakar Parti'den milletvekili Steve Baker, 'Johnson'ın pozisyonunu kurtarması gerektiğini, sürekli bu şekilde manşetlerde yer alamayacaklarını' aktardı.

Bu yılki partiler iptal edildi

En son olarak Johnson'ın basın danışmanı Jack Doyle'un 18 Aralık 2020'de Başbakanlık'ta verilen bir Noel partisinde konuşma yaptığı ve ödüller dağıttığı ortaya çıkmıştı.

BBC'ye konuşan kaynaklar, o sırada İletişim Başkan Yardımcısı olan Jack Doyle'un konuşma yaptığı partide 20-30 kişinin bulunduğunu söyledi.

Bu tartışmaların üzerine Başbakanlık bu yıl düzenlenecek partileri iptal etti.