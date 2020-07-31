İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede koronavirüs vakalarının artmaya başladığını söyledi. Johnson bu nedenle bowling salonları, buz pateni pistleri ve kumarhaneler gibi mekanların açılmasının en az 15 Ağustos'a kadar ertelendiğini açıkladı. Tüm bu mekanlar yarın açılacaktı.
Kararı bir basın toplantısıyla açıklayan Boris Johnson virüsün yayılma hızının Mayıs ayından bu yana ilk kez yeniden yükselmesinin muhtemel olduğu uyarısında da bulundu.
BBC'nin edindiği bilgiye göre, Johnson basın toplantısı öncesi muhalefet partilerini de kararı hakkında bilgilendirdi.
İngiltere'de 1 Ağustos'ta 30 kişiyi aşmamak üzere düğünlere izin verilecek;, tiyatro ve konser salonları, oyun salonları, buz pateni pistleri ve bowling salonları da sosyal mesafe kurallarına uyulması koşuluyla açılacaktı.
Hükümet 1 Ağustos itibarıyla işe gidiş ve çalışma koşullarıyla ilgili tavsiyelerini güncelleyecek ve işverenlerden, çalışanlarının nerede ve nasıl daha güvenli çalışabilecekleri konusunda karar vermelerini isteyecekti. Ayrıca, salgının ilk günlerinden bu yana, sağlık durumlarından dolayı kendilerini izole etmeleri söylenen 2 milyon 200 bin kişiye, artık bu önleme gerek kalmadığı bildirilecekti.
Vaka sayısının arttığı İngiltere'nin kuzeyinde farklı bölgelerde önlemlerin yeniden sıkılaştırılması üzerine planların gözden geçirildiği anlaşılıyor.
Dün gece geç saatlerde İngiltere'nin kuzeyinde vakaların artış gösterdiği Manchester, Lanchashire, Batı Yorkshire ve Leicester çevresinde önlemlerin yeniden bir önceki aşamaya dönülerek sıkılaştırıldığı, ev ve bahçe ziyaretlerinin yasaklandığı açıklanmıştı.
İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon da İngiltere'nin kuzeyine gidilmemesini istemiş ve bu bölgeden İskoçya'ya gitmeyi planlayanlara seyahatlerini iptal etmeleri çağrısı yapmıştı.
Ulusal İstatistik Kurumu, İngiltere'de koronavirüs testleri pozitif çıkanların sayısında az da olsa artış görüldüğünü açıkladı.
Kurum geçen hafta kurum, halk arasında yapılan testlerin sonuçlarına bakarak, İngiltere'de her gün 2800 yeni vaka olduğunu ve şu anda evlerde toplam 28 bin kişinin hasta olduğunu tahmin etmişti.
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