İngiltere Başbakanı Johnson'a göre, iklim değişikliğinde kritik dönüm noktasına yaklaşıldı

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Johnson, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasını iklim değişikliğiyle mücadeleye ayırdı.

İskoçya'da kasım ayında 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) yapılacağına işaret eden Johnson, "İki aydan kısa bir süre içinde, öğrenebileceğimizi, olgunlaşabileceğimizi ve nihayet sadece gezegenimize değil, kendimize de getirdiğimiz yıkımın sorumluluğunu üstlenebileceğimizi göstermemiz gereken kritik dönüm noktasına yaklaşıyoruz." dedi.

Ülkelerden iklim değişikliği konusunda bazı adımlar atmasını isteyen Johnson, bunlar arasında, 2050'ye kadar net sıfır karbondioksit emisyonunu sağlamak için toplu olarak taahhütte bulunmak, gelişmekte olan ülkelerin 2040 yılına kadar kömür kullanımına son vermesi ve gelişmiş ülkelerin bunu 2030'a kadar bitirmesi, Çin'in kömür kullanımını aşamalı sonlandırması, 2040'a kadar tüm dünyada satışa sunulacak sıfır emisyonlu araçlar üretilmesi, 2030'a kadar ağaç ve biyolojik çeşitlilik kaybını durdurmak ve tersine çevirmek ile tüm dünyada 10 milyar ağaç dikmeyi saydı.

- "İnsanlığın büyüme zamanı geldi"

Mevcut yolda devam edilmesi durumunda, yüzyılın sonuna kadar sıcaklıkların 2,7 derece veya daha fazla artacağı uyarısında bulunan Johnson, "Bunun buz kütlelerine yapacakları bir yana, çölleşme, kuraklık, mahsul kıtlığını ve insanların daha önce görülmemiş bir şekilde kitlesel hareketleri göreceğiz. Bunlar bazı öngörülemeyen doğal olayları veya felaketler nedeniyle değil bizim yüzümüzden, şimdi yaptıklarımız yüzünden olacak." diye konuştu.

"İnsanlığın büyüme zamanı geldi" diyen İngiliz Başbakan, bilim insanlarının uyarılarını dinlemek gerektiğini söyledi.

Dünyanın yok edilemez bir oyuncak veya bir oyun odası olmadığını vurgulayan Johnson, "Günlük ve haftalık o kadar geri dönüşü olmayan zararlar veriyoruz ki bir milyon yıl dolmadan çok daha önce bu güzel gezegeni sadece bizim için değil, diğer birçok tür için fiilen yaşanmaz hale getirmiş olacağız. İşte bu yüzden Glasgow COP26 zirvesi insanlık için bir dönüm noktası." değerlendirmesinde bulundu.