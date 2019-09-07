İngiltere Başbakanı Johnson'a Emniyet Müdürü'nden 'polisi siyasete alet etti' tepkisi

07 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere'de bir emniyet müdürü, polislerin önünde siyasi içerikli bir konuşma yaptığı gerekçesiyle Başbakan Boris Johnson için kınama mesajı yayımladı.
İngiltere'de West Yorkshire bölgesinin Emniyet Müdürü John Robins, Başbakan Boris Johnson için, polisleri arkasına alarak siyasi konuşma yaptığı gerekçesiyle kınama yayımladı.
Robins, Başbakan'ın polislere konuşma yapacağı söylendiğinde bunun siyasi bir konuşma olacağı belirtilmediğini; Başbakanlık ofisinin kendilerini yanlış bilgilendirdiğini ve polisleri siyasi bir konuşma yaparken kurallara aykırı şekilde fon olarak kullandığını söylüyor.
Emniyet Müdürü Robins'e göre, Başbakanlık ofisinden West Yorkshire emniyetine verilen bilgide, Başbakan'ın sadece Emniyet güçlerinde açılacak yeni kadrolar üzerine bir konuşma yapacağı söylenmişti:
"Konuşma gerçekleşene kadar, diğer konulara da değinileceğine dair bir bilgimiz yoktu."
Johnson, West Yorkshire bölgesine yaptığı ziyaret sırasında, eğitim gören polis memurlarının önünde yaptığı konuşmada, muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'i eleştirmişti.
Ancak polis memurları, Boris Johnson'ın yeni işe alımlarla ilgili doğrudan kendilerine konuşacağı söylendiği için orada yerlerini almıştı.
Johnson, konuşmayı yapmadan dakikalar önce polislere hitabını iptal etti. Ancak polis memurları dağılmadan kürsüye çıkarak siyasi muhaliflerini eleştirdiği bir konuşma yaptı.
Emniyet Müdür, yaptığı açıklamada "Emniyetteki işe alımlarla ilgisi olmayan bir konuşma sırasında polislerimi arkada fon olarak görmek beni hayal kırıklığına uğrattı" ifadelerine yer verdi.
West Yorkshire bölgesindeki Wakefield şehrinde yaptığı uzun konuşma sırasında, Johnson'ın arkasında duran polislerden biri bayılmış, bu da ülke genelinde tepkilere yol açmıştı.
İşçi Partili Louise Haigh, Başbakan'ın emniyet müdürlerine bile dürüst olmadığını söyleyerek Johnson'ı eleştirdi:
"Boris Johnson, açık bir siyasi parti gösterisi yapmak için bile bile polisleri kullanarak emniyeti kandırdı. Bu ciddi bir güven ihlâlidir ve başbakanın acilen polis memurlarını kabul edilemez bir pozisyona soktuğu için özür dilemelidir."
Konuşma sırasında, seçim kampanyası kapsamında önümüzdeki 3 yılda 20 bin polis memurunun işe alınacağını açıklamayı planlayan Johnson, konuşmasını Brexit'e ve rakiplerine yönelik eleştiriye çevirince, polis yetkilileri Başbakan'ı "Polisleri politize etmekle" eleştirmişti.
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