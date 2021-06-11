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İngiltere’nin sahil beldesi Cornwall’da düzenlenen G7 Zirvesi’nde Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ile bir araya gelen Boris Johson, Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın oynanmasını destekleyen bir açıklama yaptı.

Covid-19 nedeniyle geçen sene ertelenen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları bu sene 23 Temmuz tarihinde düzenlenmesi planlanıyor. Japonya'da tartışmaların hedefine olan olimpiyatların düzenlenmesi ülkede enfeksiyon oranlarının artması nedeniyle riskli bulunuyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johson da Japonya'da süregelen olimpiyat tartışmalarına ertelenmemesi yönünde desteğini açıkladı. İkili arasında geçen görüşmede, teknoloji, savunma ve iklim değişikliği ile mücadeleye kadar çeşitli konularda iş birliği vurgusu yapıldı.