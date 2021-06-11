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İngiltere Başbakanı Boris Johnson’dan Tokyo Olimpiyatları’na destek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, cuma günü Tokyo Olimpiyatları’nı destekleyen bir açıklama yaptı. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ile G7 Zirvesi’nde görüşen Johnson, olimpiyatların güvenli bir şekilde düzenleme çabalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

11.06.2021 - 16:46 | Güncelleme: ABONE OL
İngiltere Başbakanı Boris Johnson’dan Tokyo Olimpiyatları’na destek
Reuters / HABERTURK.COM

İngiltere’nin sahil beldesi Cornwall’da düzenlenen G7 Zirvesi’nde Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ile bir araya gelen Boris Johson, Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın oynanmasını destekleyen bir açıklama yaptı.

Covid-19 nedeniyle geçen sene ertelenen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları bu sene 23 Temmuz tarihinde düzenlenmesi planlanıyor. Japonya'da tartışmaların hedefine olan olimpiyatların düzenlenmesi ülkede enfeksiyon oranlarının artması nedeniyle riskli bulunuyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johson da Japonya'da süregelen olimpiyat tartışmalarına ertelenmemesi yönünde desteğini açıkladı. İkili arasında geçen görüşmede, teknoloji, savunma ve iklim değişikliği ile mücadeleye kadar çeşitli konularda iş birliği vurgusu yapıldı.

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