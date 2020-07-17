İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarında yeni gevşeme kararları alırken, Noel'de "normale önemli ölçüde dönmeyi" umduklarını belirtti.
Başbakan Johnson, düzenlediği basın toplantısında, güvenli olması durumunda şirketlerin evden çalışan personelini 1 Ağustos itibariyle iş yerlerine çağırabileceğini söyledi.
Kimin evden çalışıp kimin iş yerine döneceği konusunda takdirin işverenlerde olacağını aktaran Johnson, "gerekli olmadığı sürece toplu ulaşım araçlarının kullanılmaması" yönündeki uyarının da kaldırıldığını ifade etti.
İkinci bir dalgayı önlemek istediklerini, bu nedenle alınacak gevşeme kararlarının "şartlı" olduğunu söyleyen Başbakan, "Olağanüstü kısıtlamaları gözden geçirebileceğimize ve en erken kasım ayından itibaren, muhtemelen Noel'de, büyük ölçüde normale dönüşe izin verebileceğimize dair güçlü ve içten bir umudum var." dedi.
Ülkede, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'daki yerel yönetimler, kısıtlamaların kaldırılması konusunda kendi kararlarını alma yetkisine sahip.
Kovid-19 nedeniyle 45 binden fazla kişinin öldüğü İngiltere, can kaybında Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.
İNGİLTERE'DE NORMALLEŞME ADIMLARI
İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da iş başı yapmalarına izin verilmişti.
Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılması ve profesyonel spor müsabakalarının başlaması, 15 Haziran'da da tüm perakende mağazalarının açılması kararlaştırılmıştı.
Üçüncü aşamada ise, 4 Temmuz'dan itibaren restoranlar, barlar, oteller, kuaförler, sinemalar, ibadet yerleri, müzeler, kütüphaneler ve galeriler yeniden açılırken, 25 Temmuz'dan itibaren de kapalı spor salonları, kapalı havuzların açılacağı duyurulmuştu.
İNGİLTERE'DE SON DURUM
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 45 bin 233'e yükseldi.
Hükümetin Kovid-19 verilerini paylaştığı internet sitesindeki verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 114 kişi hayatını kaybetti, böylece toplam ölü sayısı 45 bin 233'e ulaştı.
Vaka sayısı son 24 saatte 687 artarak 293 bin 239 oldu.
İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölümlerde Avrupa'da birinci, dünya genelinde ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada bulunuyor.
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