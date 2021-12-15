Boris Johnson'dan 'istifa' açıklaması

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, gizli 'Noel partisi' sonrası tartışmaların hedefinde yer almaya devam ediyor.

"Kendi koydukları kurallara kendileri uymuyor" eleştirileri altında yapılan aşı pasaportuna ilişkin oylama öncesi, Avam Kamarası'ndaki önde gelen Muhafazakar Partili isimlerden oluşan 1922 Komitesi üyeleriyle görüşen Johnson'ın son dakika çabaları sonuç vermedi. Akşam saatlerinde yapılan oylamada gece kulüpleri gibi mekanlara girişlerde aşı veya test durumunu içeren belge gösterilmesine ilişkin madde, 126'ya karşı 369 oyla kabul edildi. Johnson'ın partisinden yaklaşık 100 milletvekilinin "hayır" oyu vermesi partide liderlik mücadelesini gündeme getirdi.

Muhalefetin de bugün Avam Kamarası'nda da istifa çağrıları yapması sonrası Başbakan Johnson açıklamada bulundu. İşçi Partisi'nden Colum Eastwood'un "halkın güvenini geri kazanmak için geriye kalan tek şey istifa etmen" sözlerine yanıt veren Johnson 'halkı korumaya ve işin devam edeceğini' söyledi ve istifa etmeyeceğini açıkladı.

TARTIŞMALI NOEL PARTİSİ

Hükümet, geçen hafta ilk kez Daily Mirror gazetesi tarafından haber yapılan parti iddialarının ardından baskı altında.

Haberde, resmi Noel partisinin kısıtlamalar nedeniyle iptal edildiği ancak personelin resmi olmayan bir toplantı düzenlediği yazılmıştı.

Bazı kaynaklar da BBC'ye yaptıkları açıklamalarda, parti oyunlarının oynandığını, yiyecek ve içecek servisi yapıldığını, partinin gece yarısından sonra da devam ettiğini ve buna birkaç düzine kişinin katıldığını söylemişti.

Başbakan ve Başbakanlık bir parti yapıldığı yönündeki iddiaları reddetse de dün ITV tarafından elde edilen videoda, üst düzey Başbakanlık (10 Numara) personelinin bir Noel partisi düzenlemekle ilgili şaka yaptıkları görüldü.

18 Aralık'taki Noel partisinden 4 gün sonra kaydedilen görüntüde, gazeteci gibi davranan Başbakanlık çalışanları, Başbakan'ın o dönemki sözcüsü Allegra Stratton'a partiyle ilgili soru soruyor.

Sorularına şakacı bir tonla yanıt veren Stratton, "Eve gittim." derken, bir yardımcısının "Parti değildi, peynir ve şaraptı." diye şaka yaptığı duyuluyor.

Bunun üzerine "Bu hayali parti bir iş toplantısıydı ve sosyal mesafe yoktu." diyen Stratton, daha sonra "Bu kaydediliyor mu?" diye soruyor.

Johnson, konuya ilişkin ilk haberlerin ardından, COVID-19 kurallarının çiğnenmemesinden "memnun" olduğunu söylese de o sırada yürürlükte olan kısıtlamalar kapsamında bu tür etkinlikler yasaktı.