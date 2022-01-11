İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a yeni suçlama

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın özel kalem müdürü Martin Reynolds'ın, ülkede sıkı koronavirüs kısıtlamalarının sürdüğü ve sosyal temasın son derece sınırlı olduğu Mayıs 2020'de, e-posta gönderdiği 100 kadar kişiyi Başbakanlık Konutu'nda içkili bir etkinliğe davet ettiği ortaya çıktı.

BBC'ye konuşan iki görgü tanığı, Başbakan Johnson ve eşi Carrie Symonds'ın da, 20 Mayıs 2020'de konutun bahçesindeki etkinliğe katıldığını söyledi.

Johnson, 30'a yakın kişinin katıldığı sanılan etkinlikte olup olmadığı hakkında açıklama yapmadı.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada koronavirüs kısıtlamalarının ihlal edilip edilmediğiyle ilgili bağımsız soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Londra Emniyet Müdürlüğü ise "Covid kurallarının ihlal edildiğine yönelik iddialara yönelik kapsamlı haberlerle ilgili olarak", hükümetle temas halinde olduğunu açıkladı.

Muhalefet öfkeli

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin genel başkan yardımcısı Angela Rayner, Başbakan Johnson'ı, "toplumun diğer kesimleri için koyduğu kurallara uymamakla" suçladı.

İşçi Partisi, etkinliğe katıldığının ortaya çıkması halinde, Johnson'ın "çok ciddi soruları yanıtlaması gerektiğini" vurguluyor.

Liberal Demokrat Parti ise polise, iddiaları soruşturma çağrısı yaptı.

Johnson neden eleştiriliyor?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson daha önce de, resmi konutunda Covid kısıtlamalarına aykırı şekilde partiler organize ettiği ya da bu partileri önlemediği gerekçesiyle eleştirilmişti.

Guardian gazetesi geçen ay Başbakanlık bahçesinde 15 Mayıs 2020'de çekilen bir fotoğrafı yayımlamıştı. Fotoğrafta Boris Johnson, eşi ve 17 Başbakanlık personeliyle görülüyordu. Masalarda ise şarap şişeleri de vardı. Johnson ise parti düzenlemediklerini, katılımcıların bu sırada "çalıştıklarını, işleri hakkında konuştuklarını" söylemişti.

'İçkilerinizi kendiniz getirin, sosyal mesafe kuralına uyun'

20 Mayıs 2020'deki etkinlikle ilgili iddiaları ise ilk olarak Başbakan Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings geçen haftaki blog yazısında gündeme getirmişti.

Martin Reynolds adına gönderilen ve Pazartesi akşamı ITV News Televizyonu'nda yayımlanan e-mailde ise saat 18.00'de başlayacak etkinliğe katılacaklardan, içkilerini kendilerinin getirmeleri ve sosyal mesafe kurallarına uymaları isteniyor.

Etkinliğin organize edildiği tarihte İngiltere'de yasal olarak;

İnsanlar başka bir evde yaşayan sadece bir kişiyle bir araya gelebiliyordu. Halka sosyal mesafe kuralına (2 metre) uymaları tavsiye edilmişti.

Cenazeler gibi az sayıda istisna dışında, insanların diğer evlerden kişilerle kalabalık ortamlarda bir araya gelmelerine izin verilmiyordu.

Evden çalışabilecek herkese, işe gitmemeleri çağrısı yapılmıştı.

Okullar, hayati önemi olmayan tüm dükkanlar, eğlence mekanları, kuaförler ve berberler kapalıydı.

20 Mayıs 2020'de dönemin Kültür Bakanı Oliver Dowden, Başbakanlık'taki koronavirüs brifinginde, son 24 saatte Birleşik Krallık'ta virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 363 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İngiltere'de, 1 Haziran 2020'den itibaren bu kurallar gevşetilmiş, farklı evlerden en fazla altı kişinin açık havada buluşabilmelerine izin verilmişti.