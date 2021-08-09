İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a tepki

Reuters

Reuters’ın aktardığı habere göre, Geronimo adlı alpakanın, sığır tüberkülozu için yapılan pozitif test sonucu nedeniyle, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yönetiminin hayvanın öldürülmesini emretmesi ülkede Johnson’a yönelik yeni bir isyan dalgasını başlattı.

Geronimo adındaki alpakanın sahipleri, yorum talebine hemen cevap vermezken İngiltere’de Downing Sokağı’nda pazartesi günü bir gösteri planlanıyor.

97, 000'den fazla kişi Gerenimo adındaki alpakanın kurtarılması için çağrıda bulunan bir dilekçeyi imzalamıştı.

İngiliz bakanlar günlerdir Geronimo'nun akıbeti konusunda tartışırken Geronimo'nun infazının gerektiğini söylemişti.

Boris Johnson’ın 80 yaşındaki babası Stanley Johnson da infaz kararına tepki gösterdi. ‘‘The Sun’’ gazetesine verdiği demeçte hayvanın infazının/ öldürülmesinin önlenebileceğini umduğunu söyledi. Sahibinin, buna karşı çıkması gerektiğini vurguladı.

Geronimo adlı alpakanın sahibi Veteriner Hemşire Macdonald, Yeni Zelanda'dan getirildiğinde alpakanın negatif olduğunu ve Geronimo'yu kurtarmak için başarısız bir mahkeme savaşına binlerce sterlin harcadığını söyledi.

Tarım Bakanı George Eustice, ''Geronimo'nun kaderi üzücü olsa da sığır tüberkülozu için pozitif test edilen hayvanların infazını gerektiren kuralların açık olduğunu'' ifade etti.

Birleşik Krallık’tan parlamento üyesi olan Kwasi Kwarteng, Sky’a verdiği röportajda "Açıkçası zor çünkü bir hayvanın hikayesine duygusal olarak yatırım yapan birçok insan var ancak bir politika var ve politikanın durdurulmaması için bir neden var." açıklamasını yaptı.

Twitter'da da tepkiler çığ gibi büyürken #savegeronimo etiketiyle hashtag açıldı. İngiliz doğa bilimcisi ve televizyon sunucusu olan Chris Packham da ötenazi olarak tanımladığı karara tepki göstererek testin doğruluğunu sorguladı.