İngiltere 2030’da benzin ve dizel araç satışını yasaklayacak

İngiltere Başbakanlığı'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, hükümetin 10 maddelik “Yeşil Endüstriyel Devrim” planı kapsamında benzin ve dizelle çalışan yeni araçların satışını 2030 yılından itibaren yasaklayacağı belirtildi.
Açıklamada rüzgar enerjisinden elde edilen enerjinin 2030 yılına kadar 4 kat artırılmasının planlandığı, sadece bu alanda 60 bin yeni istihdamın yaratılacağı kaydedildi.
Başbakanlık açıklamasında, hidrojenden elde edilen enerjinin de 2030 yılına kadar 5 gigawatta ulaşmasının öngörüldüğü, nükleer enerjinin de temiz enerji kaynağı olarak destekleneceği belirtildi.
Açıklamada önümüzdeki dönemde büyük bir nükleer santrale ilaveten, gelişmiş küçük nükleer reaktörlerin planlandığı, bu alanda toplam 10 bin kişinin istihdam edileceğine vurgu yapıldı.
Yeni elektrikli araçların satın alınması için teşvik verileceği, şarj noktalarının sayısının artırılacağı da hatırlatıldı. Açıklamada ayrıca ülkede toplu taşımanın, bisiklet sürmenin ve yürümenin teşvik edileceği belirtilirken, gelecek dönemde sıfır karbon emisyonu hedefine uygun uçak ve gemilerin üretilmesi için araştırma faaliyetlerinin de destekleneceği bildirildi.
Plan kapsamında, evlerin, okulların, hastanelerin yeşil enerjiye uygun şekilde dönüştürüleceği, karbon emisyonunun atmosfere ulaşmadan depolanarak yok edilmesi yönündeki teknolojik çalışmalara hız kazandırılacağı belirtildi. Açıklamada plan kapsamında doğanın korunacağı, her yıl 30 bin hektarlık alanın ağaçlandırılacağı ve Londra’nın finans merkezi City of London’ın yeşil finansın merkezi haline getirileceği kaydedildi.
- 250 bin yeni istihdam yaratılması bekleniyor
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, “Bu yıl beklediğimizden çok daha farklı bir şekilde ilerlemiş olsa da ülkemizin tamamını eşitlemek konusundaki iddialı planlarımızı unutmadım. 10 maddelik planımız, 2050 yılında net sıfır karbon emisyonu hedefimize doğru adım atarken, yeşil enerji alanında binlerce yeni istihdam pozisyonu yaratacak.” İfadelerini kullandı.
“Yeşil Endüstriyel Devrim” planının uygulanmasıyla 2030 yılına kadar yaklaşık 250 bin yeni istihdam pozisyonun yaratılması hedefleniyor.
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