İngiltere 2022'nin göçmen rekorunu kırdı

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İngiltere Savunma Bakanlığı, 696 göçmenin botlarla geldiğini ve bu yıl sayının 2 kez 600'ün üzerine çıktığını açıkladı.

Agence France-Presse'in (AFP) haberine göre, içlerinde çocukların da olduğu göçmen grubun İngiltere'nin güneydoğusundaki Ramsgate'de karaya çıkarıldığı bildirildi.

Hükümetin paylaştığı verilere göre, 2022 yılında 17 binden fazla göçmen Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye ulaştı.

Çoğunluğu genç erkek olan 28 bin 500'den fazla göçmenin İngiltere kıyılarına ulaştığı açıklandı. Göçmenlerin geçiş sayısının, hava koşullarına ve Kuzey Fransa kıyı şeridindeki yaptırımlara bağlı olarak değişkenlik gösterdiği ifade edildi.

İngiltere, göçmenleri 2022 yılının başlarında Ruanda'ya göndermeye başlayacağını açıklamıştı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), İngiltere'nin sığınmacıları Ruanda'ya göndereceği ilk uçuşu durdurmuştu.

* Bu haberin görselleri IHA'dan alınmıştır.