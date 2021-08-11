İngiltere'de hayvanlar üzerinde test yasakları ilkesinden geri dönüş

Guardian’ın aktardığı haberde, İngiltere’deki bakanların kozmetik ürünlerinin hayvanlar üzerinde test edilmesini kolaylaştıran uygulamalara kapı araladığı, bir derneğin referansına dayanarak aktarıldı.
İngiltere'de 1988’den bu yana yasaklanan ‘‘kozmetik ürünlerin hayvanlar üzerinde test edilmesi’’, İngiltere hükûmeti tarafından tekrar ‘‘ele alındığı’’ gündeme geldi.
Hükûmet yaptığı bir açıklamada, kararın tekrar gözden geçirilmesinin Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) Temyiz Kurulu tarafından geçen yıl alınan ve yalnızca kozmetikte kullanılan bazı bileşenlerin güvenli olduklarından emin olmak için hayvanlar üzerinde test edilmesi gerektiğini söyleyen bir kararla uyumlu olduğunu söyledi.
Almanya merkezli Symrise şirketinin davasına referans verildi.
İçişleri Bakanlığı, İngiltere’de kozmetikler üzerinde hayvan testi yasasının değişmediği konusunda ısrar ederken ülkedeki kampanyacılar, Avrupa Kimyasal Ajansının bu yeniden değerlendirme adımının, çok daha geniş bir kullanıma yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Guardian’ın aktarmış olduğu haberde, eleştirilerde, İngiltere’de Brexit’ten sonra hayvan testi yasaklarına sıkı sıkıya bağlı kalmayacağına ilişkin sinyallerin var olduğuna odaklanıldı.
Birleşik Krallık ve Hollanda merkezli, dünyanın en büyük hızlı tüketim ürünleri üreten şirketlerinden biri olan Unilever'den Dr Julia Fentem, ECHA’nın kimyasallar yönetmeliklerine göre hayvan testlerine tabi tutulabilecek yaklaşık 100 kozmetik bileşeni olduğunu söyledi.
Hayvan testi yasaklarının uygulanmasında önce, kozmetik bileşenlerdeki çoğu cilt ve göz tahrişi gibi belirtilere neden olacak kimyasalları değerlendirmek için canlılar üzerinde test yapılıyordu.
2020 yılında İngiltere’de yapılan bir anket araştırması, yüzde 84’lük dilimde bir kesimin eğer hayvanlar üzerinde test ediklerini bilselerdi, kozmetik ürünü satın almayacağını ortaya koydu.
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