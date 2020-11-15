İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, uzun bir süredir kanser tedavisi gören Clemence'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İngiltere Milli Takımı ile 61 maça çıkan Clemence,1967-1981 yıllarında Liverpool'da oynamış ve daha sonra transfer olduğu Tottenham'da 1987'de futbolu bırakmıştı.

Clemence, kariyeri boyunca 5 Premier Lig şampiyonluğu ile 3'er Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Kupası kazanmıştı.