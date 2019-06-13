13 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Siirt’te 45 yıllık eyer ustası, Çanakkale Savaşı'nda İngilizlerden kalma at eyerlerini gün yüzüne çıkardı.
İHA'nın haberine göre paha biçilemeyen at eyerlerine gözü gibi bakan Tokgöz, İngilizlerin de radarına girdi.
İngilizler, Tokgöz ile irtibata geçerek eyerleri almak istediklerini bildirdi. Tokgöz, yıllardır koruduğu eyerleri satmak istemediğini İngilizlere iletti.
Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Tokgöz, İngilizlerden kalma at eyerlerini yıllarca depoda sakladıklarını ifade etti. Toksöz, gün yüzüne çıkardıkları eyerleri alabilmek için İngilizlerin kendileriyle irtibata geçip satın almak istediklerini dile getirdi.
Tokgöz, “Çanakkale Harbi'nde Türkler ve Anzaklar beraber savaşa girdikleri zaman İngilizleri bozguna uğrattı. İngilizler eyerleri, atları, mühimmatları kısaca orada ne kaldıysa bırakıp kaçtı. Kaçtıktan sonra bu eyerler bizim elimize geçti. Bazı araştırmacı İngilizler bu bölgeye geldiler ve bunların nerde olduğunu öğrenmek istediler. Yanımıza gelerek bizden bunları almak istediler. Eyerlerin manevi değeri olduğu için ben satmak istemedim. Dedim bizim de atalarımız o şekilde savaşmışlar kalıntıları bizim yanımızda duruyor. Gerçekten fiyat biçilmez bunlara, manevi değeri olduğu için satmak istemedim” dedi.
“ATALARIMIZIN MESLEĞİNİ SÜRDÜRMEKTEYİM”
Atalarından kalma mesleği yok olmaması için sürdürdüğünü belirten Tokgöz, “Mesleğimi ticari amaçlı yapmıyorum, sanatın ölmesini istemiyorum. Eskiden dedelerimiz kervancıydı. Siirt’in coğrafi koşullarında araba, yol olmadığı için bunlar at sırtında katır sırtında bütün ihtiyaçlarını görüyorlardı. Biz de bunları meslek olarak bunlara hayvan alıyorduk. At, katır ve bunların alışverişini yapıyorduk. Atalarımız bu mesleği yaptı. Teknolojinin gelişmesiyle bu meslek tarih oldu. Öldü bu meslek ama yine genimizde var atsız kalamıyoruz. Atları biz kendimiz besliyoruz. Bu bir tutku bizim içimizde” diye konuştu.
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