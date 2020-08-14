İngilizler'in Türkiye tercihi devam ediyor - İZMİR

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sezona kötü bir başlangıç yapan turizm sektörü bayramda dolan tesislerle nefes aldı.Bayram sonrası ise yurt dışından gelen haberler sektör temsilcilerini mutlu etti.Hollanda, İngiltere, Rusya ve Almanya gibi Türkiye'nin ağırladığı yabancı turist sayısında ilk sıralarda yer alan ülkelerin Türkiye'yi "tatil yapılabilir" listesine alması sektörde beklentiyi artırdı.Son günlerde Rus turistlerin gelmesiyle sevinen sektör temsilcileri İngiliz pazarında yaşanan artışla da mutlu oldu.- "Geçen yılın yarısını yakalarız"Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, AA muhabirine, turizmde salgına rağmen yakalanan başarıda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un öngörüsünün büyük etkisi olduğunu belirtti.Türkiye'de Avrupa'daki rakipleri İspanya ve Yunanistan'a göre açık ara önde olduğunu ifade eden İşler, şunları kaydetti:"Polonya, Hollanda, İngiltere, Rusya ve Almanya'dan vatandaşların geliyor olmasıyla süreç olumlu bir noktaya geldi. Zaten Avrupa'da Türkiye'siz bir turizm düşünülemez. Önemli bir paydaş ve önemli bir aktörüz. Türkiye bugüne kadar birikimlerinin karşılığını pandemi döneminde gördü. Sektör devletle el ele vererek bu süreci çok iyi yönetti."Rus turistlerin Antalya'ya, Alman ve İngiliz turistlerin ise ağırlıklı olarak Ege kıyılarını tercih ettiğine değinen İşler, "İngiltere'den her gün artan bir talep var. Özellikle eylül ve ekim ayındaki sayılar sevindirici. Almanya'dan sonra diğer AB ülkelerinin de benzer kararı alacağını düşünüyoruz. Turizmciler pandemi koşullarına göre beklentinin üstünde bir sezon geçiriyor. Bu talebi hem iç pazarda hem de dış turizmde gördük. " değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'ye geçen yıl yaklaşık 2,5 milyon İngiliz geldiğine işaret eden İşler, "İlk 3 ayı pandemi nedeniyle kaybettik. Geriye de 3 ay var. Bizim tahminimize göre geçen yılın yarısını yakalarız gibi. Sezon uzayacak gibi. Tur operatörleriyle yaptığımız görüşmelerde bunu hissediyor. Geçen senenin yarısını bile yakalamış olsak büyük bir başarı elde etmiş olacağız." diye konuştu.- İngilizler'den davet varFoça ilçesinde tatil yapmaya gelen İngiltere vatandaşı Zoe De-Kisshazy ise Türkiye'nin favori turizm destinasyonu olduğunu söyledi.Her yıl Türkiye'ye tatile geldiğini belirten De-Kisshazy, "Türkiye'yi güvenli buluyoruz. İngiltere'deki arkadaşlarımı da buraya davet ediyorum. Burada çok güzel zaman geçireceklerine inancımız tam." dedi.İngiltere vatandaşı Ben Williams de Türkiye'de tatil yapmaktan dolayı çok mutlu olduğunu aktardı.Türkiye'deki tesislerde alınan önlemleri yerinde bulduklarını belirten Williams, "Hiç kimsenin panik yapmasına gerek yok. Burada tatil yapabilirler." diye konuştu.