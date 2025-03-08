İngilizler duyurdu, Osimhen'e talip var
Arsenal, Galatasaray'ın golcü oyuncusu Victor Osimhen'in menajerleriyle yaz transfer dönemi öncesinde bir araya gelmeyi planlıyor
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Arsenal, Galatasaray'ın golcü oyuncusu Victor Osimhen’in menajerleriyle yaz transfer dönemi öncesinde bir araya gelmeyi planlıyor.
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İngiliz basınından CaughtOffside'a yer alan bilgilere göre; Osimhen, Arsenal'in bu yaz forvet hattını güçlendirmek için düşündüğü isimlerden biri.
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Topçular, hücum hattını güçlendirmeye kararlı ancak şu anda Benjamin Sesko ve Viktor Gyokeres’in listenin üst sıralarında yer aldığı belirtiliyor.
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Osimhen de Arsenal'in beğendiği bir oyuncu ve kulüp, Nijeryalı golcünün transfer ihtimalini araştırmak için ilk görüşmeleri yapmaya hazırlanıyor.
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Osimhen, geçen yıl Chelsea ve PSG'nin ilgisini çekmişti ancak sürpriz bir şekilde Napoli'den Galatasaray’a kiralanmıştı.
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CaughtOffside, her iki kulübün de 26 yaşındaki forvete olan ilgisini sürdürdüğünü ve oyuncunun bir sonraki transfer döneminde 75 milyon euro’luk serbest kalma maddesinin bulunduğunu belirtiyor.
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Manchester United da yeni bir forvet arayışında ve Osimhen, ilgilendikleri isimlerden biri. Ancak Şampiyonlar Ligi’nde yer almamaları, transfer konusunda onları zor duruma sokabilir.
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Buna rağmen, Osimhen'in yine de Old Trafford'a transfer olma fikrine açık olduğu belirtiliyor.
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Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 28 maçta 22 gol atan Osimhen'in, bu yaz transfer döneminde çok talep göreceği sürpriz değil.
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Lille'den Napoli'ye transfer olduktan sonra kendini kanıtlayan yıldız forvet, şüphesiz dünya futbolunun en iyi santrforlarından biri olarak görülüyor ve Arsenal'i gelecek sezon bir üst seviyeye taşıyabilecek potansiyele sahip.
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Öte yandan, Manchester United da Osimhen gibi bir ismi kadrosuna katarak kötü gidişatından çıkmak isteyebilir. Joshua Zirkzee ve Rasmus Hojlund gibi beklentileri karşılayamayan forvetlerin yerine önemli bir takviye şart gibi görünüyor.
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