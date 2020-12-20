İngilizce öğretmeni, koronaya yenildi

İHA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, İngilizce Öğretmeni Ahmet Akmalı (43),koronavirüse yenildi.

İngilizce öğretmeni olarak Bozdoğan ve Nazilli ilçelerinde görev yapan ve koronavirüs nedeniyle Nazilli Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören İngilizce Öğretmeni Ahmet Akmalı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Evli ve iki çocuk babası Akmalı'nın vefatı başta ailesi olmak üzere milli eğitim camiası ve arkadaşlarını yasa boğdu.

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