İngiliz turiste kapkaç saldırısı

SHOW Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre; İngiliz turist Taksim'de bir gece kulübüne gitti; oteline dönerken saldırıya uğradı. İstiklal Caddesi'nden yürüyerek Şişhane metrosuna geldiği anda arkadan yaklaşan biri cep telefonunu almak istedi.

YAKALANDILAR

İngiliz turist telefonu vermek istemeyince kavga çıktı. Karşılıklı yumruklaşmalar kameralara yansıdı. Polis yüzlerce kamera görüntüsünü izledi ve 4 gaspçı yakalanarak cezaevine gönderildi.