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İngiliz turist, Kuşadası'nda kaldığı otelde ölü bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesine tatile gelen İngiliz turist Alexander Mark, kaldığı otel odasında ölü bulundu

10.10.2022 - 15:37 | Güncelleme: ABONE OL
İngiliz turist otel odasında ölü bulundu
İngiliz turist otel odasında ölü bulundu
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DHA

İngiltere'den 21 Eylül'de tatil için Aydın'ın Kuşadası ilçesine gelen Alexander Mark, Türkmen Mahallesi Ünlü Sokak'taki bir otele yerleşti. Mark'ı bir süre göremeyen otel görevlileri, durumdan şüphelenip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbarla gelen ekipler, otel yetkilileri ile birlikte Mark'ın odasına girdi. Burada turistin cansız bedeni ile karşılaşıldı. Vücudunda herhangi bir darp veya yara izi bulunmayan Mark'ın kalp krizi sonucu öldüğü tahmin ediliyor.

Turistin cansız bedeni incelemeler sonrası otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Turistin kesin ölüm nedeni, otopsi raporu ile ortaya çıkacak. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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