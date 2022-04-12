Tatile gelen İngiliz turist Müslüman oldu

İHA

İngiltere’den eşiyle birlikte Bodrum’a tatile gelen Michael Jenkins, bir süredir İslamiyet'i araştırdıktan sonra Bitez sahilinde bulunan camiye gitti. Jenkins, Bitez Yalı Cami İmamı Mehmet Atmaca’ya Müslüman olmak istediğini söyledi.

Cami imamı Atmaca ile birlikte Bodrum İlçe Müftülüğüne başvuran Jenkins için daha sonra Tepecik Camisi'nde ihtida merasimi düzenlendi. Tepecik Cami İmam Hatibi Yüksel Kılınçarslan Kur'an-ı Kerim okuyarak merasime başladı. İhtida merasiminde bulunan Bodrum Müftüsü İbrahim Kapancı, Jenkins'e İslam dininin temel esaslarını anlattı.

Eşinin Müslüman olduğunu söyleyen Michael Jenkins, eşinin vesilesiyle İslam'ın güzelliklerini öğrendiğini ve Müslüman olma kararı aldığını söyledi. Jenkins, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. İngiltere’den Hristiyan olarak Bodrum’a tatile gelen ve ülkesine Müslüman olarak dönecek olan Jenkins’e Müftü Kapancı, "İhtida Belgesi" ile birlikte Kur'an-ı Kerim meali ve çeşitli kitaplar hediye etti.