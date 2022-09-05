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İngiliz sterlini, Birleşik Krallık ekonomisinin yansıması olarak, 1985'ten bu yana doları karşısında en düşük seviyeye geriledi.

FactSet'e göre, sterlin Asya'da bugün günün erken saatlerinde yüzde 0.3 düşerek 1.1475 dolara geriledi. Bu 1985'ten bu yana görülen en düşük seviye. Sterlin'in düşüşü, kısmen, son günlerde hem Euro'yu Japon Yeni'ni onlarca yılın en düşük seviyelerine çeken amansız dolar rallisinin bir yan etkisi.

Ama sorunlar aynı zamanda yurt içinde de devam etmekte. Birleşik Krallık, birçok haneyi bu kış faturalarını ödeyemez hale getirmekle tehdit eden bir enerji kriziyle karşı karşıya. Hem İngiltere'nin bir sonraki başbakanının uygulayacağı ekonomik politikalara ilişkin belirsizlik hem de İngiltere Merkez Bankası'nın çok yüksek enflasyonu kontrol etme kabiliyeti sterlinin zayıflığını artırıyor.

İngiliz sterlini bir zamanlar dünyanın önde gelen para birimiydi. Ancak sterlinin değeri, geçtiğimiz yüzyılda, küresel ticaret ve merkez bankası rezervlerinde ana para birimi olma statüsünün aşınmasıyla çakışan istikrarlı bir düşüş gösterdi. 2016 Brexit oylaması, sterlin ile riskli gelişmekte olan piyasa para birimleri arasında manşetleri kaplayan, karşılaştırmalara yol açan bir başka ağır darbe daha vurdu.

Zayıf sterlinin bir yararı, varlıkları yabancı yatırımcılara daha ucuz göstermesinin yanı sıra İngiltere ihracatını yurtdışında daha rekabetçi hale getirmesi.

Aviva Investors'ta portföy yöneticisi olan Guillaume Paillat, İngiltere hisse senetleri için yabancı yatırımcılardan gelen esnek talebin İngiltere'nin bu açığı kapatabilmesinin tek yolu olduğunu söyledi.

Muhafazakar Parti liderlik yarışı bugün sona erecek. Dışişleri Bakanı Liz Truss, Başbakan olarak Boris Johnson'ın muhtemel halefi olarak görülüyor. Truss vergileri düşürme sözü verdi, ancak yükselen enflasyon ve enerji fiyatlarıyla mücadele planlarına ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.