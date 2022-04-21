İngiliz parlamentosundan Johnson'a soruşturma kararı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs kısıtlamaları sırasında Başbakanlık’ta parti düzenlediğinin ortaya çıkması üzerine "Partygate" olarak adlandırılan skandalın ardından para cezasına çarptırılması ve parlamentoda özür dilemesi Avam Kamarası için yeterli olmadı.
Parlamento, Boris Johnson'ın yalan söyleyip söylemediğiyle ilgili soruşturma başlattı.
OTURUM 4 SAATİ AŞTI
Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer ve diğer muhalefet milletvekillerinin önergesine ilişkin tartışma 4 saatten fazla sürdü.
Johnson'ın Hindistan'a yaptığı ziyaret nedeniyle katılmadığı oturum öncesi Muhafazakar Parti, kendi üyelerinin önergeye karşı oy kullanmaları yönündeki çağrısını geri çekti.
Sky News, bu karar değişikliğinde Muhafazakar Partili milletvekillerinin bir soruşturma için daha fazla beklemek istememelerinin etkili olabileceğini belirtti.
Starmer, oturumda yaptığı konuşmada, Başbakan'ın bir üyenin yalancılıkla suçlanamayacağı yönündeki Avam Kamarası düzenlemelerinden yararlanarak "kabahatlerini örtbas etmeye" çalıştığını öne sürdü.
Oturumda Muhafazakar Parti'den Steve Baker da Başbakan'ın "çoktan gitmiş olması gerektiğini" söyledi.
Eski Başbakan Theresa May'in istifa etmesinde rol oynayan ve önde gelen Brexitçiler arasında yer alan Baker, "Başbakan işin bittiğini bilmeli." dedi.
POLİS SORUŞTURMASININ BİTMESİ BEKLENECEK
Oturumun sonunda yapılan oylamada önergeye herhangi bir itiraz gelmedi. Böylece, Parlamento İmtiyaz İnceleme Komitesinin Johnson'ın milletvekillerini yanıltıp yanıltmadığı konusunda rapor hazırlamasının önü açıldı. Ancak komite, konuya ilişkin polis soruşturması bitene kadar çalışmaya başlamayacak.
Bu arada Johnson'ın bir doğum günü partisine katılarak salgın kısıtlamalarını ihlal ettiği tespitinde bulunan Londra Polis Teşkilatı, 5 Mayıs yerel seçimlerine kadar konuya ilişkin yeni bir para cezası bildirimi yapmayacağını duyurdu.
Bu durumda komite çalışmasına en erken 5 Mayıs sonrası başlayabilecek.
PARTYGATE SKANDALI
İngiltere'de polis, 2020 ve 2021'de Kovid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği öne sürülen 12 olayla ilgili haberlerin ardından sene başında soruşturma başlatmıştı.
Başbakan, parlamentonda yaptığı konuşmalarda, etkinliklerde tüm kısıtlamalara uyulduğunu savunarak istifa çağrılarını reddetmiş ve soruşturmaların sonucunun beklenmesini istemişti.
Polis, incelediği etkinlikler arasında yer alan bir doğum günü partisi nedeniyle Başbakan'ın yanı sıra eşi Carrie Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'a 12 Nisan'da para cezası vermişti.
Başbakan Johnson, para cezasının ardından özür dilese de istifa etmeyeceğini açıklamıştı.
Başbakanlık'ta kendisi için düzenlenen doğum günü partisine katılan Johnson, bunun kuralların ihlali olabileceğini düşünemediğini belirtmişti.
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