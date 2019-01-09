İngiliz parlamentosundan hükümete yeni Brexit darbesi

09 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiliz parlamentosunda, Brexit anlaşmasının milletvekilleri tarafından reddedilmesi halinde hükümetin 3 gün içinde "B planını" parlamentoya getirmesini öngören teklif kabul edildi.
AA'nın haberine göre İngiliz parlamentosu, Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının gelecek hafta yapılacak oylamada reddedilmesi halinde hükümetin izleyeceği yolu parlamentoya bildirmesi için 3 gün süre tanıyan teklifi 297'ye karşı 308 oyla kabul etti.
Siyasi gözlemcilere göre, parlamento, bu kararla hükümetin Brexit sürecindeki hareket özgürlüğünü önemli ölçüde daralttı.
İngiliz parlamentosu, dün yapılan bir oylamada da hükümetin anlaşmasız Brexit için yapacağı harcalamalara öncelikle milletvekillerinin onayı alma zorunluluğu getirerek, hükümetin bu yöndeki hareket alanını daraltmıştı.
BAŞBAKAN MAY SORULARI YANITLADI
Öte yandan Başbakan May, İngiliz parlamentosunda haftalık "Başbakana Sorular" oturumunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Bir milletvekilinin, İngiliz yetkililerin Brüksel'de ülkenin AB'den resmen ayrılma tarihini ertelemek için nabız yokladıkları haberlerinin doğru olup olmadığına yönelik bir soruya May, İngiltere'nin 29 Mart'ta AB'den ayrılacağı yanıtını verdi.
May'in Brexit anlaşması 15 Ocak'ta parlamentoda oylanacak. Azınlık hükümetine başbakanlık yapan May'in, bu oylamadan yenik çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor.
İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı.
Lizbon Anlaşması'nın AB'den ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesinin İngiltere'ye tanıdığı 2 yıllık süre 29 Mart'ta dolacak ve ülke birlikten resmen ayrılmış olacak.
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