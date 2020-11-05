Avrupa'da yeni tip korona virüsün (Covid-19) ikinci dalgasıyla mücadele sürüyor. İngiltere'de hükümetin virüsle mücadele kapsamında aldığı karantina kararına İngiliz parlamentosundan onay çıktı. Avam Kamarasında yapılan oylamada, karantina kararı 38'e karşı 516 oyla kabul edildi. Buna göre İngiltere'de bu gece başlayacak karantina, 2 Aralık'a kadar yürürlükte olacak. Temel ürünlerin satıldığı marketler ve eczaneler hariç tüm mağazalar kapalı olacak, halk yalnızca eğitim, iş, yiyecek alışverişi ve egzersiz için evden çıkabilecek. Farklı aile üyelerinin ise karantina boyunca bir araya gelmesi yasaklandı. Okulların ve üniversitelerin ise açık kalmasına karar verildi. Bar ve restoranlar da yalnızca paket servisi verebilecek.
İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 25 bin 117 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1 milyon 99 bin 59'a ulaştığını bildirildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 492 kişi hayatını kaybederken, ölü sayısı 47 bin 742'ye yükseldi.
Geçtiğimiz 31 Ekim'de söz konusu kararı duyuran Başbakan Boris Johnson, Avrupa'nın büyük bir bölümünde olduğu gibi İngiltere'de de ulusal kısıtlamaların yeniden uygulanması gerektiğini aktarırken, "Harekete geçmezsek, bu ülkede ölüm vakalarının birkaç bin rakamlarla arttığını görebiliriz" demişti. 5 Kasım’dan itibaren vatandaşların eğitim, çalışma, egzersiz, temel ihtiyaçlar ve tıbbi nedenler dışında dışarı çıkmaması gerektiğine vurgu yapan Johnson, perakende mağazaları ile paket servis yapmayan bar, restoran, eğlence merkezleri gibi işletmelerin kapalı kalması gerektiğini belirtmişti.
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