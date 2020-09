Ünlü İngiliz aktris Diana Rigg, 82 yaşında hayata veda etti. Rigg, çok sayıda ünlü film ve televizyon dizisinde rol almıştı. Rigg, 1969'daki James Bond On Her Majesty's Secret Service (Kraliçenin Hizmetinde) filminde ve Game of Thrones dizisinde izleyici karşısına çıkmıştı.

